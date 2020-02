Bugo e Morgan, Sincero: testo e significato Sanremo 2020

Bugo e Morgan: un tributo all’amicizia e il nuovo album

” spiega. “per me è il vero cantautore moderno. Questa almeno è la mia umile opinione di appassionato di musica e precisamente di canzone.”Morgan non ha mai smesso di essere undi altri artisti,come lo è in questo caso di Bugi, come si capisce dalle sue parole: “Per me è il cantautore con lo stile più riconoscibile di tutti,senza strafare”.Anche Bugo condivide la stessa ammirazione, umana e musicale, nei confronti di Morgan: "Marco è un. Vi sembra poco l’amicizia vera? Per me no. Ci conosciamo da tanti anni.” E spiega ancora:” Per me essere con lui aè un tributoalla nostra amicizia. Sarà quindi il festival dell’amicizia".Un duetto così ben riuscito e felice di collaborare, non è certo la prima volta che si esibisce insieme: ”L’ho fatto salire con me sul palco a un concerto nel 2003” dice Bugo di Morgan.Non a caso, “Sincero” è la canzone che hanno scelto per esibirsi al Festival, poiché si tratta di un brano che “è nato con naturalezza" proprio perché entrambi concordano sul fatto che il testo racconta la sincerità del loro rapporto.Dalle dichiarazioni rilasciate nell'elettrizzante attesa di esibirsi sul palco dell'Ariston, a quanto pare immaginano e promettono esibizioni sensazionali.Marco Castoldi, in arte Morgan, si diverte a fantasticare sulla loro performance: ”Penso a una parete di sintetizzatori sul palco e a una performance dove io vesto i panni di uno scienziato pazzo e manipolo il suono come se fosse una macchina dell’elettricità di Nikola Tesla per tirare fuori un’onda umana, che è Bugo”.Di seguito potete leggere ildell'inedito "":Le buone intenzioni, l’educazioneLa tua foto profilo, buongiorno e buonaseraE la gratitudine, le circostanzeBevi se vuoi ma fallo responsabilmenteRimetti in ordine tutte le coseLavati i denti e non provare invidiaNon lamentarti che c’è sempre peggioRicorda che devi fare benzinaMa sono solo ioE mica lo sapevoVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoVestirmi male e andare sempre in crisiE invece faccio sorrisi ad ogni scemoSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùScegli il vestito migliore per il matrimonioDel tuo amico con gli occhi tristiVai in palestra a sudare la colpaChiedi un parere anonimo e alcolistaTrovati un bar che sarà la tua chiesaOdia qualcuno per stare un po’ meglioOdia qualcuno che sembra stia meglioE un figlio di puttana chiamalo fratelloMa sono solo ioNon so chi mi credevoVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoVestirmi male e andare sempre in crisiE invece faccio sorrisi ad ogni scemoSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùAbbassa la testa, lavora duroPaga le tasse buono buonoMangia bio nei piatti in piomboVivi al paese col passaportoAscolta la musica dei cantautoriFatti un tatoo, esprimi opinioniAnche se affoghi rispondi sempreTutto alla grandePerò di te m’importa veramenteAldilà di queste stupide ambizioniIl tuo colore preferito è il verdeSaremo vecchi indubbiamente ma forse meno soliVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoEssere alcolizzato spaccare i cameriniE invece batto il cinque come uno scemoSono sincero me l’hai chiesto tuSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùMa non ti piace piùMa non ti piaceQuello di Bugo e Morgan è l’unico duetto in gara quest’anno a Sanremo, un’intesa nata da tempo, come spiega Bugo: ” Mi diverte che mi presento col primo singolo e canta un altro e diventa un tributo all’amicizia. Il mio ego non è importante.”Lo stesso Morgan vuole aiutare Bugo ad emergere di più nel mondo della musica italiana perché lo reputa un cantante di valore: ”voglio che lui possa sfruttare la mia popolarità che è quello che io posso dargli per dirgli grazie amico, sei un amico oltre che il mio cantautore preferito”.Un’opportunità che Bugo prenderà al volo, in vista dell’uscita del suo nuovo album “”, la cui è prevista il 7 febbraio 2020.