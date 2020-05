Disney+: le nuove uscite di giugno 2020

Serie tv in arrivo a Giugno 2020 su Disney Plus

Civiltà perdute con Albert Lin : in streaming su Disney+ dal 5 giugno 2020

: in streaming su Disney+ dal 5 giugno 2020 Il mondo Disney mai visto: Episodio 6 - “Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway” in streaming su Disney+ dal 5 giugno 2020

101 Dalmatian Street - in streaming su Disney+ dal 19 giugno 2020

- in streaming su Disney+ dal 19 giugno 2020 Sonny tra le stelle - in streaming su Disney+ dal 26 giugno 2020

Film in uscita su Disney Plus Giugno 2020

Toy Story of Terror: 12 giugno

Toy Story tutto un altro mondo: 12 giugno

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri: 12 giugno

Artemis Fowl: 12 giugno 2020

X Men: Dark Phoenix: 19 giugno 2020

Gli incredibili 2: 26 giugno 2020

Frozen 2: Dietro le Quinte: 26 giugno 2020

Giugno 2020 è ormai alle porte (manca solo una settimana) e con lui stanno tornano le belle giornate; anche se, a causa del Covid-19. Quindi, se le vacanze sono ancora incerte, concentriamo l'attenzione sulle, tenendo in considerazione che la piattaforma Disney spesso non rilascia interamente le sue serie, ma scagliona le uscite degli episodi, inserendo ogni settimana una nuova puntata.