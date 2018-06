Calcutta, Paracetamolo è il nuovo singolo: testo e curiosità

Il nuovo singolo di Calcutta, Paracetamolo, sarà probabilmente una delle canzoni che ci accompagnerà quest'estate. E' il terzo singolo dal secondo album, intitolato Evergreen, in uscita il prossimo 25 maggio. Annunciato a mezzanotte, il brano è stato pubblicato da Calcutta sulla sua pagina Facebook accompagnato dal video il 16 maggio, per la regia di Francesco Lettieri.

Testo e parole Paracetamolo di Calcutta

Lo sai che la Tachiprina 500 se ne prendi due diventa millesi vede che hai provato qualcosina parlano, parlano le tue pupillee adesso che mi prendi per la mano vacci pianoche se mi stringi così

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

il Duomo di Milano è paracetamolo sempre pronto per

le tue tonsille

domani non lavoro e puoi venire un po’ da me

ma poi da me non vieni mai

che poi da te

non è Versailles

e adesso che mi prendi per la mano vacci piano

che sento il cuore a mille

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

canto di gabbiano

dentro la mia mano

se siamo in metro in treno allunghi un po’

io sento il mar Mediterraneo

dentro questa radio

ti prego vacci piano che se mi stringi così

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

io sento il cuore a mille

mille mille

sento il cuore a mille

mille mille

sento il cuore a mille

Le curiosità su Calcutta

Il nome Calcutta nasce, un giorno, per caso con i suoi amici;

Il suo vero nome è Edoardo D’Erme e fondò il duo “Calcutta” con Marco Crypta;

E’ cresciuto ascoltando musica brasiliana, e uno dei suoi artisti preferiti è Caetano Veloso, noto chitarrista;

Non andrà mai in televisione poiché non gli piace come le persone appaiono sullo schermo;

Ha intitolato alcune canzoni con nomi di città poiché ritiene che quest’ultime siano contenitori di significati;

La canzone “Oroscopo” era un regalo per il figlio di un suo amico, nato mentre quest’ultimo e il cantante erano in vacanza;

Non gli piace dare spiegazioni, difatti durante le interviste lascia spesso molti argomenti in sospeso;

Gli piace bere le tisane con la grappa;

Il suo sogno è scrivere una canzone per Al Bano;

Un’emozione che vi è in molte delle sue canzoni, è la “saudade” in portoghese, che rappresenta una malinconia piena di speranza: una certezza che le cose miglioreranno o torneranno come erano un tempo.

Spulciando siti web e interviste, abbiamo scoperto qualche curiosità e news particolare che sarai contento di conoscere se sei un vero fan di Calcutta!