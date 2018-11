Cherofobia di Martina Attili: testo e curiosità, tutto sulla canzone

Una dei protagonisti che già viene trasmessa dalle radio e che saprà lasciare il segno nell’edizione 12 di XFactor è la giovanissima cantautrice Martina Attili. Il suo stile originale e la sua particolare voce sono entrati nel cuore del pubblico conquistando, nel corso del talent show, un successo inaspettato.

Entrata nella squadra delle ‘Under Donne’ guidata dal giudice Manuel Agnelli, voce e frontman degli Afterhours, ha convinto subito tutti proprio grazie alla presentazione dell’inedito che le ha dato popolarità, intitolato ‘Cherofobia’. Scopriamo di più sul brano.

Cherofobia di Martina Attili, il significato dell'inedito

Cherofobia: testo e parole dell'inedito di Martina Attili

Quante persone conoscete che hanno paura ad essere felici? Ad occhio e croce credo molte! Beh se è così, sappiate che tutte queste persone condividono la stessa fissazione di! Ecco quindi svelato il senso di una parola che a primo impatto ci disorienta per la difficoltà di capirne il significato, non proprio immediato.Pare che l’ispirazione per questa canzone sia scaturita tre anni fa, in un momento difficile, dalla consapevolezza della sua incapacità di rivelare il suo sentimento nei confronti di un ragazzo di cui si era innamorata.E' sembrata a tutti subito incredibile ladi una ragazza così giovane: non è neanche maggiorenne ma dimostra di avere un'insolitae una grande abilità di scrittura. Con le sue canzoni, e soprattutto con Cherofobia, svela una parte della propria anima senza mai perdere il suo stile originale, unico, brillante e allo stesso tempo profondo.Quella che traspare dalle parole della cantautrice è anche una ben definitae di lasciarsi andare a questo sentimento. Allo stesso tempo però non vuole che questo blocco in cui si trova intrappolata possa farle perdere la persona che ama.Forse il segreto del successo di questa canzone sta proprio nel fatto che queste sensazioni sono condivise dalla maggioranza delle persone, più di quanto si possa pensare.Nonostante la “faccia da bambina, con la voce da piccina”, quello che si svela in modo naturale tra le righe è l’immagine di una ragazza che fatica a crescere e a farsi capire dagli altri che non la ascoltano. Per questo si sente sola mentre vede che gli altri non comprendono la frustrazione che sente dentro e che deriva dalla paura di non essere all’altezza dell’amore, della vita. E il ritornello allora appare proprio la chiave di questa disperata richiesta di essere amata solo per quello che è, nonostante i limiti della sua cherofobia. Del resto, ognuno ha i suoi.Se gli amici e i cari non capiscono come ti senti, se le pareti della tua stanza diventano prigioni, se tutto è soffocante, se non riesci a trovare una via d’uscita e una conciliazione fra l’amore e la perdita è solo per paura…“ma tu resta”:Come te la spiego la paura di essere feliciQuando non l’hanno capita nemmeno i miei amiciMi dicono di stare calma quando serveMi portano del latte caldo e delle coperteEd è proprio quando stanno a parlareChe vorrei gridare “grazie a tutti, ora potete andare”Ma resto quiA guardare un filmCome te la spiego tutta la pazienza che ci mettoMa non riesco a vivere senzaQualcosa che mi opprimeChe mi indichi la finePerchè ho un cervello che è strafatto di spineEd il mio cuore è come un fioreCrede ancora nel beneNon sa che i petali cadranno tutti insiemeSarà in quel momento che vorrà scoppiareMi griderà di smetterla di amare

Questa è la mia cherofobia

No non è negatività

Questa è la mia cherofobia

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia

Ma tu resta

Come lo spiego quando nessuno ti capisce

Quando niente ti ferisce

L’indifferenza più totale

Verso la forma astrale del male

Abbiamo stretto un rapporto speciale

E provo a raccontarlo in ogni canzone

Ma la gente pensa sempre parli di altre persone

“ma come tu così carina, con la faccia da bambina, con la voce da piccina…”

Ma la bambina è cresciuta troppo in fretta

Tra i muri di una cameretta

In cui ha iniziato a stare stretta

E ogni volta che qualcosa va come dovrebbe andare

Penso di non potercela fare

E cerco ogni forma di dolore

Mischiata al sangue col sudore

E sento il respiro che manca

E sento l’ansia che avanza

Fatemi uscire da questa benedetta stanza

Questa è la mia cherofobia

No non è negatività

Questa è la mia cherofobia

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia

Ma tu resta

Dirti che staremo insieme

Dirti che staremo bene

Dirti che è così che andrà

Dirti che staremo insieme

Dirti “io non starò bene”

Sento l’ansia fin da qua