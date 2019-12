Gli auguri di Natale perfetti per gli universitari

Buon Natale a tutti gli universitari disperati

Buon Natale con la speranza che tu possa avere il tempo per studiare almeno un paragrafo in due settimane.

Buon Natale con la speranza che i libri da studiare siano simili a “Le corna stanno bene su tutto” di Giulia De Lellis.

Buon Natale con la speranza che quei CFU che dovevi ricevere l’anno scorso ti arrivino quest’anno sotto l’albero.

Buon Natale con la speranza che quando il tuo prof ti dirà “è un 18. VAI”, tu non risponda come Malgioglio a Barbara d’Urso “Come vai? Mica sono un Gane?”.

Buon Natale con la speranza che il tuo prof non ti gridi all’esame “Sei un@ scostunato@” come la Petolicchio a Il collegio.

Buona Natale con la speranza che quel capitolo che salterai non sarà oggetto d’esame.

Buon Natale con la speranza che durante il cenone nessuno ti chieda “Beh, quando ti laurei?”



Buon Natale con la speranza che il tuo orale possa essere più breve della Brexit.

Buon Natale con la speranza che con i tuoi compagni sarete uniti come i personaggi di Stranger Things.



Buon Natale con la speranza che il professore all’esame sarà carismatico e prestigioso come Lucifer nella quarta stagione.

Buon Natale con la speranza che tu possa avere un piano per qualsiasi insidia della sessione come il professore in La Casa di Carta.

