Anastasio, Rosso di rabbia: testo e significato Sanremo 2020

Anastasio: il nuovo album e l’importanza del Rap

, vincitore della dodicesima edizione di “”, si è presentato quest’anno per la prima volta al Festival più famoso d’Italia, presentando il brano “”, contenuto nel nuovo album “”. Insieme a, Anastasio ha il compito di rappresentare il rap italiano sul palco dell'Ariston nell'edizione del Festival di Sanremo 2020 guidata daIl cantante sorrentino sembra essere molto sicuro di sé, a giudicare da un suo recente post su Instagram, in cui afferma in modo molto esplicito: "Ciao, vado a Sanremo". La didascalia? Semplice e diretta!Il cantautore e rapper italiano è nato a Meta il 13 Maggio del ’97. La sua passione per il rap e il freestyle lo portano nel 2015 a pubblicare, con il nome d'arte di Nasta, i suoi primi singoli su YouTube. Ma l’ambiente di Sanremo non gli è del tutto nuovo dato che nella scorsa edizione, essendo uno degli ospiti a sorpresa, ha avuto la possibilità di esibirsi e cantare in anteprima il nuovo singolo di allora “”.Con “” Anastasio vuole raccontare "una rabbia sprecata, infantile, esibita e scenica”.La scelta di portare proprio questa canzone al Festival non è affatto casuale, ma è dettata invece da motivazioni e gusti musicali cari al giovane cantautore:”L’ho proposta perché 'spariglia' con le sue tonalità rock potenti che mi ricordano il rap strillato dei”.Di seguito potete leggere ilin anteprima dell'inedito "":E voi volete sapere dei miei fantasmiC’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmiLe parole sono le mie sole armiE fino al sole voglio sollevarmiMa non so levarmi sta melma di dossoIo vorrei farlo e non possoNon è roba da pocoStrillare mentre questi mi fanno le fotoCome ti senti?DisinnescatoCome ti senti?DisinnescatoMa dimmi come posso ioChe sono una bomba a orologeriaSentire fermarsi quel ticchettioSe muore la minaccia, muore pure la magiaE non conviene micaChi vuole che mi fermi, Dio lo maledicaAspetto sto momento da un’intera vitaSono nato per esplodereComincia a correreSe non sento la paura, cosa vuoi che dica?Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla così (no)Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla cosìPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàNon l’avresti detto tuChe questo attentato sarebbe fallitoSoffocato dagli scrosci degli applausiPrigioniero tra le fauci delle foto e dei videoMa ciò che mi rattrista è il terroristaEsposto al pubblico ludibrioLa sua bomba era una farsa dal principioAmico, non ti invidioDispiace, ma è la prassiIl sabotatore sai che deve sabotarsiE allora, allora giù le maniLa condanna è la miaNessuno di voi umani può portarmela viaVoi scrocconi di emozioniSempre in cerca di attenzioniProsciugate le canzoni della loro magiaPerfetto, sono un rivoluzionario provetto, correttoMa se davvero hai capito cos’ho dettoAllora hai visto un paralitico che si alza dal lettoNon volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla così (no)Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla cosìPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàIl rapper parla di “”, il suo primo album che uscirà proprio durante il Festival di Sanremo:“È tanto che aspetto di fare uscire quest’album, mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l’ora... l’album esce il, ci ho nascosto una trama cervellotica, il profilo e l’evoluzione del personaggio che mi ha tolto il sonno negli ultimi due anni.”Riguardo al rap, Anastasio si mostra fiducioso e contento nel notare come questo genere si sia sempre più diffuso e affermato nel panorama musicale italiano negli ultimi anni, attecchendo non solo nelle nuove generazioni ma anche nelle fasce d’età più avanzate.