Junior Cally, No grazie: testo e significato Sanremo 2020

Entrato in gara, al seguito di numerose, il rapper romano, in arte Junior Cally, si è esibito senza maschera durante la seconda serata del Festival.Nonostante questo, il cantante sarà sul palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo 2020. Il brano "No grazie", pur essendo arrivato ultimo alla classifica parziale, non è dispiaciuto alla critica.Ecco il testo della sua canzone.Rivedi l'esibizione di Junior Cally durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020.Antonio Signore, in arte Junior Cally, classe ’91, si racconta per la prima volta nel suo libro “” nel quale parla della sua adolescenza, vissuta tra mille difficoltà:” È meglio essere temuto che amato”. Una fase della sua vita durante la quale ha convissuto, nella periferia romana, con una presuntache poi si rivelò non essere tale ma che lo segnò a tal punto da riscontrare successivamente un disturbodella personalità.Come si può leggere nel testo, il brano presenta tanti riferimenti alla politica attuale. L’artista si scaglia in particolare contro i politici italiani, a cui dedica i versi “Odio il razzista che pensa al Paese ma è meglio il mojito” e“Il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito”.Ecco ildella canzone.Non ho i superpoteriMa tra tutti riconoscoChi fa la voce grossaSempre e solo di nascostoDovrei puntare il dito controE fare il populistaNon fare niente tutto il giornoE proclamarmi artistaNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieOgni mattinaAvrà l’oro in boccaFinché ho i soldi nascosti nel lettoCon la resistenzaAlla dittaturaDel politicamente correttoIl mio sogno è quello di arrivare in altoSenza spendere i soldi di un altroFaccio cattivo visoA buon giocoE anche se sono belloNon piaccioNon ho i superpoteriMa tra tutti riconoscoChi fa la voce grossaSempre e solo di nascostoDovrei puntare il dito controE fare il populistaNon fare niente tutto il giornoE proclamarmi artistaNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieSpero si capisca che odio il razzistaChe pensa al Paese ma è meglio il mojitoE pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partitoSi chiedono “questo da dov’è uscito?”Dal terzo millennio col terzo ditoParlare di eccesso non è eccessivoSono il fuori programma televisivoNon ho i superpoteriMa tra tutti riconoscoChi fa la voce grossaSempre e solo di nascostoDovrei puntare il dito controE fare il populistaNon fare niente tutto il giornoE proclamarmi artistaNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieGiuro la smetto con sta storia del rapVoglio scrivere canzoni d’amore per la mia exTrovarmi un lavoro serio e diventare yes manInsultare tutti sì ma solamente sul webNo grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazieNo noNo noNo – no grazie“In molti diranno:” Ma chi è questo?”. Io sono un ragazzo semplicissimo che ha un sogno nel cassetto e va a prenderselo”. La gioia di questo suo primo Sanremo è controbilanciata dal dolore fisico: ”Mi sono rotto una vertebra e due costole in un incidente. Passerò sei mesi di sofferenza, ma ora sono felice perché sul palco porto “No grazie”, un brano ultra rap, antipopulista, folle. Il mio ritratto, con e senza maschera. Mi rappresenta al 100 per cento”.