Amici e C'è Posta Per Te: quando iniziano le nuove edizioni?

Fonte: Amici di Maria De Filippi via FBL’sta mettendo a dura prova anche il. Garantire ladei tecnici, del pubblico e dei protagonisti dei diversi programmi televisivi, infatti, non è semplice e richiede il rispetto di ferrei. La rete televisivasta costantemente aggiornando ilnei suoi canali, confermando o posticipando gli appuntamenti più attesi dal grande pubblico.Ma quando andranno in onda? Ecco tutto quello che si sa in merito.La pandemia dacontinua a influenzare le nostre vite mettendo in discussione anche le semplici azioni della vita quotidiana. Come anticipato, anche le reti televisive stanno riscontrando problemi nel gestire la produzione e l’emissione deiche da anni siamo abituati a vedere. Dietro ad ogni produzione, infatti, sono previste rigideda rispettare per scongiurare la diffusione del Covid-19 e la creazione di un eventuale. Per quanto riguarda i due programmi della storica e popolare conduttrice, le notizie sono ancora poche. Secondo indiscrezioni pubblicate da TvBlog, però, pare che la registrazione delle puntate di "" sia iniziata nei primi giorni del mese di settembre e che. In un’intervista riportato da TvZap nel mese di luglio la stessaha dichiarato di averdel programma “". Maria De Filippi, infatti, ha spiegato: "Niente abbracci dopo l’apertura della busta? Naaa! E comunque ai miei programmi ci si accede solo dopo aver fatto il test”. Tra le novità del programma ancora in piena emergenza Covid-19, il pubblico sarà sottoposto alprima di ogni registrazione e gli ospiti saranno obbligati anche a eseguire il. Si presume, inoltre, che la, come in “”, sarà caratterizzata dacon pubblico distanziato e con laPer quanto riguarda il talent “”, invece, non vi è alcuna certezza che inizi presto sebbene i listini di Publitalia indichinocome mese di inizio delle loro pubblicità. Nel frattempo, sempre TvBlog ipotizza che gli appuntamenti autunnali potrebbero partirein diretta su Canale 5. Anche quest’anno ilpotrebbe subire dei cambiamenti: in base ad alcune indiscrezioni accanto aper il canto eper il ballo, potrebbero ricoprire il ruolo di professori anche, storici professionisti del programma. Per il canto, invece, potrebbe arrivare una big della musica italiana,. Per saperne di più sui nuovi allievi, sul cast del corpo docente e sulla data certa di partenza non resta che aspettaredalle reti di comunicazione del programma.