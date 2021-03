Amici 2021, Prima puntata serale: orari, dove vederlo, anticipazioni

Amici 2021: quando e come vederlo

Amici 2021: le squadre degli allievi, i giudici e gli ospiti

Amici 2021: le anticipazioni sulla serata

Fonte Foto Facebook Amici di Maria De FilippiDomani sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 ladel serale di, programma televisivo di. Dopo l’e le relativeper contrastare il virus, la produzione ha deciso dicosì da poter avere il pubblico – previamente sottoposto a tampone – in studio.Ecco dunque tutte lesulladelle squadre, sullae sugliL’attesa per ilè quasi finita: da domani,, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata dell’ultima fase della popolare scuola, che decreterà a maggio idei circuiti di. La programmazione ci suggerisce, infatti, la presenza diin prima serata in cui vedemo le esibizioni dei sedici talenti in gara. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su, in cui sarà anche possibile usufruire deie dei. Sempre in streaming dalla scorsa settimana è disponibile su”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.Ildella nuova classe di allievi della scuola diporta con sé diversi cambiamenti. Partiamo dalla: a differenza degli scorsi anni in cui gli allievi erano suddivisi in due squadre capitanate da diversi direttori artistici, quest’anno gli allievi sono stati ripartiti in tre gruppi condi canto e di ballo. La prima squadra, guidata daè composta daed. La seconda, guidata da, è composta da. La terza, infine, capitanata daè composta da. A giudicare le performance degli allievi, invece, sarà una nuova giuria con personaggi molto conosciuti dai telespettatori, parliamo died. Gli ospiti della serata?Ma come sigli allievi della scuola? Dallesulla prima serata sappiamo che i docenti delle diverse squadre prenderanno il classico posto deie porteranno in sfida i propri allievi per creare dei veri e propri. Ci saranno dunquedifferenti in cui tutti gli allievi si esibiranno e deiper decretare l’. Ilpresente in studio, invece, voterà con unl’della serata. Per scoprire il nome dell’eliminato e del più bravo della prima puntata non resta che sintonizzarsi