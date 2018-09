Alessio Bernabei: La Maturità? Una dura prova. Matematica era un dramma

Nonostante sia giovanissimo - ha compiuto 26 anni qualche giorno fa - Alessio Bernabei di strada ne ha percorsa già parecchia. Buttatosi ormai alle spalle l’avventura con i Dear Jack, con i quali partecipò ad ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2013, e dopo esser salito per ben tre volte sul palco dell’Ariston, il cantante romano festeggia oggi l’uscita del suo secondo album da solista dal titolo ‘Senza filtri’. Il grande successo ottenuto in questi anni non ha però sorpreso molto Alessio che, già da adolescente, aveva le idee chiare sul suo futuro: diventare un cantante. Obiettivo quindi centrato, non c’è dubbio! Proprio in questo giorno così importante per lui, noi di Skuola.net abbiamo fatto una chiacchierata con lui…ecco cosa ci ha detto!

‘Senza filtri’ esce oggi. Che emozioni stai provando?

La canzone a cui sei più affezionato?

Messi e Ronaldo. Come mai una metafora calcistica per raccontare un amore?

Farai in modo che le due stelle del calcio ascoltino il tuo brano?

Sono passati ormai anni dalla tua partecipazione ad Amici. Sei cambiato da allora?

E’ stata più impegnativa la scuola di ‘Amici’ o il liceo?

La materia che a scuola proprio non ti piaceva?

Da adolescente sognavi di avere tutto questo successo?

Un augurio che fai a te stesso?

“Mi sono sentito di dare questoè proprio il mio stato perenne.anche se molte volte a mio discapito, dico sempre le cose con trasparenza e genuinità“.“Non c’è una canzone a cui sono più affezionato, però posso dire chequesto sì”.“Ho voluto prendere i numeri uno del calcio per paragonarli ad una coppia, ad una storia d’amore perché“Non sarebbe male dai!e porterò la canzone con me”.“Semplicemente Alessio si è evoluto, è cresciuto.adesso sono maturate sono cambiate”."E’ una bella sfida nel senso che la scuola, come tutti sanno, è un impegno in cui bisogna mettere anima e corpo. Quindiperò alla fine ce l’ho fatta!e la tensione che sprigiona, anche se dura 6 mesi lì dentro si cresce in maniera incredibile!”“Io ero molto più per le materie letterarie quindiper me nonostante andassi a ripetizioni da mio zio che era prof”.“Si, in realtàho iniziato le superiori con il sogno di diventare un cantante! Mi dicevo: 'pensa quando le persone ti riconosceranno per strada', perché dentro di me io ci credevo veramente. Forse è anche questo il segreto. Quello cheproprio come è successo a me”., perché nella vitache ti rende felice e soddisfatto, qualunque lavoro sia. Io