Quali sono gli Youtuber più seguiti in Italia?

Top entertainment influencer 2019 su YouTube secondo Buzzoole

Al primo posto si riconferma per il secondo anno consecutivo il duo comico composto da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo in arte IPantellas, che rispetto al 2018 hanno guadagnato ben 500 mila views in più. Per quanto riguarda i nuovi followers del 2019 il numero si alza: il canale ha registrato ben 650 mila iscrizioni negli ultimi 12 mesi. Insomma, si direbbe una grande annata!

Medaglia d’argento per la coppia esplosiva che fa impazzire i bambini, Sofì e Lui o meglio i Me Contro Te. Il loro canale conta in totale 349 video e 3,5 milioni di visualizzazioni, e a Gennaio è sbarcato in tutte le sale il loro film, riscuotendo un ottimo successo al box office. Dall'anno scorso i loro piccoli seguaci sono aumentati di ben 1,5 milioni!



Al terzo posto troviamo Amedeo Preziosi con una media di 1,9 milioni di visualizzazioni per video. Rispetto allo scorso anno anche lui ha registrato un aumento degli iscritti, raggiungendo i 2,31 Mln di seguaci.Tra i suoi più grandi successi rimangono le gag che hanno come protagonista il suo personaggio più amato: Fumagalli.



Per un posto fuori dal podio si piazza La coppia che scoppia, formata dai fidanzati Alice e Mirko che affrontano temi come la differenza di genere e i problemi di coppia. Anche essendo l’unico canale con meno di un milione di iscritti, i loro video registrano una media di 1,5 milioni di visualizzazioni. Dall’anno scorso hanno guadagnato 337 mila follower.

Al quinto posto scende di una posizione JustR3mo con le sue challenge divertenti, che registra comunque un aumento di 39 mila follower dallo scorso anno.

La classifica delle “Rising Stars” 2019

IBadaboom (+22.600 iscritti) Wando (+87.000 iscritti) Lele Sarallo (+25.000 iscritti) MartaVì (+57.000 iscritti) Giulia Savulescu (+32.000 iscritti)

Sono i risultati della classifica riguardante gli entertainment influencer in Italia stilata da Buzzoole per lo scorso anno. Le graduatorie sono due: una riservata ai canali con più di 200 mila iscritti chiamata “Stars” e l’altra dedicata ai micro influencer, la “Rising Stars”. I parametri di valutazione per queste classifiche prendono in considerazione un numero massimo e minimo di iscritti e la capacità di creare interazioni con il pubblico.Vediamo la classifica!Ecco la classifica dei primi 5 influencer entertainment più seguiti su Youtube per la categoria “Stars”: