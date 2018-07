Wikipedia Italia oscura tutti i contenuti, scopri perché!

Se proprio oggi hai intenzione di memorizzare le nozioni più importanti degli argomenti che non hai studiato durante l’anno, in vista dell’esame orale di Maturità, ti conviene cambiare i tuoi piani. La tua cara amica Wikipedia infatti non potrà esserti d’aiuto. Basta infatti provare ad accedere ad una qualsiasi pagina in lingua italiana per accorgersi che non è possibile usufruire di nessun contenuto! Il motivo? Scoprilo leggendo il nostro articolo!

Un segnale di protesta

La richiesta di Wikipedia

“Il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l'approvazione dellaTale direttiva, se promulgata,Inizia così ilcon il quale l’enciclopedia online avvisa gli utenti della protesta che sta mettendo in atto. “Anziché aggiornare le leggi sul diritto d'autore in Europa – prosegue la comunicazione - per promuovere la partecipazione di tutti alla società dell'informazione, essae crea ostacoli all'accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni”. Si sottolinea poi se che se tale proposta venisse approvata dal Parlamento europeo,Un duro colpo, quindi, per tutti quegli utenti che sono soliti consultare l’enciclopedia online sulla quale è possibile trovare qualsiasi informazione!Wikipediae deciso agli europarlamentari, chiedendo loro di respingere il testo della direttiva e riaprire così la discussione prendendo in considerazione le diverse proposte avanzata dalle associazioni Wikimedia, in primis “l’estensione della libertà di panorama a tutta l’UE e la protezioni del pubblico dominio”. Per capire cosa accadrà, non resta che attendere il prossimo 5 luglio!