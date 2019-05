I camerieri robot che servono ai tavoli sono anche in Italia: scopri dove

Fin dai primi film fantascientifici l'uomo ha immaginato di poter essere servito dai robot, alcuni credono addirittura, come nelle migliori sceneggiature di Hollywood, che saranno poi i robot a ribellarsi a noi umani. Pare che potremo scoprirlo tra non molto perché a partire dall’8 maggio, nella cittadina ligure di Rapallo, proprio al ‘Gran Caffè Rapallo’ i clienti potranno essere serviti da camerieri robot arrivati direttamente dalla Cina, con il nome di Xiao Ai.

Robot che servono da mangiare: a Rapallo il ristorante del futuro

Nel locale, sono presentiche divertono ei clienti. Durante questo ‘esperimento’ sarà possibile vedere all’opera gliche, tradotto, significa “Piccoli Amori”.I clienti dovranno scegliere le pietanze e ordinare ai, mentre i due robot attendono in cucina. Quando il piatto sarà prontoe i dipendenti dovranno semplicementedel robot e selezionarea cui verrà consegnata l’ordinazione stessa.I pezzi dei robot sono arrivati due giorni fa dallae il proprietario del locale,, 30 anni, li ha montati ed ha iniziato i vari test ieri mattina. Ha scelto come data l’8 maggio non a caso, infatti in Cina l’8 è consideratoI primi test sono risultati positivi e lo stesso proprietario è convinto che tutto ciò sarà un successo, ha infatti commentato entusiasta affermando che i due robot "Saranno più una curiosità. Nel mio Paese - ha continuato Gabriele - la robotica è già realtà fra cucine e ristoranti. Qui abbiamo deciso di iniziare così, per dare un'attrattiva in più".