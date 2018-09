WhatsApp: arrivano novità per foto e immagini

Novità in arrivo per il servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo. Di cosa stiamo parlando? Ma di WhatsApp, è ovvio! A breve infatti arriveranno dei cambiamenti che hanno a che fare con i contenuti multimediali, nello specifico le foto. Curioso di sapere di cosa si tratta? Cosa aspetti, leggi l’articolo!

La novità

A breve potraisenza dover entrare nella chat. In questo modo al mittente non apparirà la famosa spunta blu. Lo scopo è quello didi tutti gli utenti di WhatsApp! La novità riguarderà(non GIF tantomeno video), anche se corredate da un testo che verrà visualizzato sopra o sotto lo scatto. Al momento la novità è stata pensata solo per chi ha Android 9 Pie ma, c’è da starne certi,Insomma, a breve potrai guardare in modalità anteprima, senza farti sgamare, le foto che ti mandano su WhatsApp e decidere se rispondere subito o meno!