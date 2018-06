Facebook, ecco il decalogo dedicato ai teen per usare i social in sicurezza

Novità dal mondo de social: si tratta dell’ultima iniziativa di Facebook in tema di privacy: il Portale per gli adolescenti. E' una sezione speciale del suo Centro per la sicurezza che debutta oggi in tutto il mondo (è disponibile in 60 lingue diverse) e che vuole essere un ulteriore punto di riferimento per i ragazzi.

Sono presenti nozioni di base sul social network e informazioni su quali dati la piattaforma raccoglie e come vengono utilizzati; informazioni su come controllare la propria esperienza in materia di sicurezza, segnalazione dei contenuti e su come decidere chi può vedere ciò che si condivide.

Nuovo portale per adolescenti di Facebook: come nasce

Il Decalogo per l’uso consapevole dei social network

Per costruire la nuova sezione, Facebook ha parlato con diversi gruppi di adolescenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti per scegliere gli argomenti da approfondire e le coordinate da dare ai frequentatori più giovani del social network. Skuola.net si è fatta portavoce degli studenti italiani, assieme ad attori del calibro di: The Diana Award (Inghilterra), associazione che si batte per sconfiggere il bullismo e il cyberbullismo; ChildNet (Regno Unito), che lavora quotidianamente per rendere il web un luogo più sicuro; SaferNet (Brasile), onlus che combatte i cyber-crimini con un focus specifico su hate speech e pedo-pronografia; LearningLinks Foundation (India), organizzazione che vuole abbattere le barriere sociali promuovendo la formazione digitale dei più giovani.Il lancio del portale è accompagnato dalla lista di 10 consigli, il decalogo essenziale per muoversi in Rete in maniera consapevole e tentare di non esporsi ai rischi, soprattutto sui social network. È stato elaborato appositamente per gli utenti più giovani dalla consulente americana Liz Perle, esperta di fenomeni giovanili, che ha preso tutto il materiale raccolto e codificato in queste 10 regole:

1. Pensa (per cinque secondi) prima di agire - Prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: "Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?". A scuola ci saranno sempre persone che pubblicano un numero di contenuti eccessivo sui social media (lo fanno anche alcuni degli adulti che conosci). Resisti alla tentazione, ignora questa tendenza e condividi i dettagli più privati solo con i tuoi amici stretti.

2. Non aprire le porte della tua vita agli estranei - Fai attenzione a chi inviti a entrare nel tuo spazio personale e a chi consenti di trascorrervi del tempo. Controlla regolarmente la tua lista degli amici e assicurati di condividere i tuoi contenuti solo con le persone che desideri. Accetta richieste di amicizia dalle persone che conosci, controlla attentamente chiunque altro voglia contattarti e rimuovi dagli amici chi non è più benvenuto.



- Lo sai già, ma è bene ripeterlo: non condividere la tua password con nessuno, né con i tuoi amici, né con la persona con cui esci. Non vale mai la pena di correre certi rischi.- Se la tua lista di amici aumenta, ricontrolla regolarmente le tue impostazioni sulla privacy per assicurarti che le informazioni che hai deciso di rendere private e pubbliche vadano ancora bene.- Se vedi contenuti che ti turbano o commenti di cattivo gusto sul post di un amico oppure se interagisci con contenuti che non ti fanno sentire a tuo agio, dillo a qualcuno. Invia subito una segnalazione nell'app per migliorare l'esperienza di tutti, compresa la tua.- Se qualcuno ti mette a disagio o se usare Facebook in generale ti fa sentire triste o ti causa stress, confidati con qualcuno vicino a te. Non c'è niente di sbagliato nel prendersi una pausa dai social media.- È buona regola non condividere il tuo indirizzo o la tua posizione esatta quando fai qualcosa, così come non condividere altri dettagli privati sulla tua vita. Lo stesso vale per la condivisione di informazioni sui tuoi amici senza la loro autorizzazione: non farlo.- I tuoi comportamenti sono come un boomerang: ciò che fai agli altri, ti tornerà indietro. Non lesinare complimenti e assumi un atteggiamento positivo quando interagisci con i contenuti di altre persone.- Se qualcosa non ti torna nel comportamento di un amico di Facebook, parla con lui. Se non sai se condividere un contenuto o se un link ti sembra strano, fidati del tuo istinto.- Supporta gli amici più svantaggiati di te, che devono affrontare più difficoltà o hanno semplicemente bisogno di una mano. Se noti che stanno vivendo esperienze negative online, intervieni. Aiutare gli altri significa impegnarsi perché possano far sentire la loro voce.