PS4 e PS5, i migliori giochi usciti a novembre 2020

PS5: i migliori giochi che dovrai assolutamente provare

Watch Dogs: Legion

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Yakuza: Like a Dragon

Borderlands 3

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Godfall

For Honor

Devil May Cry 5 Special Edition

Demon's Souls

Il giorno più atteso dai tantiè finalmente arrivato. Dalla mezzanotte di oggi è infatti possibile acquistare sui principali negozi online di elettronica la nuova. A causa dell’hanno bloccato le vendite per paura die la stessa casa di produzionenon è riuscita a produrre un numero diadeguato alla richiesta.In attesa che siti diripartano senza intoppi, ecco iche dovrai provare sulla tua console.La consoleha finalmente fatto il suo ingresso, seppur virtuale, negli e-commerce dei principali negozi di elettronica. Tutti gli appassionati, però, erano già consapevoli che iprovocati dall’e le conseguentiavrebbero fatto ritardare l’acquisto del prodotto di alcuni giorni. La maggior parte, infatti, non riesce a mettere nel carrello virtuale la console tanto attesa non solo per idei siti online ma anche per la mancanza stessa di PS5 perché la casa di produzione non ne ha potute produrre abbastanza. In attesa che tutto si ripristini, ecco una lista deiche dovrai assolutamente provare su Play Station 4 e 5 e le relative date di uscita. Cosa aspetti? Vediamoli insieme.hanno preso il sopravvento e ora tocca a te creare unae restituire la città dialla tua comunità di fedeli. Cosa dovrai fare? Con un'intera popolazione di potenzialie ladella città sul palmo della tua mano, dovraia modo tuo! In uscita su PS5 il 24 novembre.da razziare, unda espandere,da accrescere: dovrai fare quanto serve per conquistarti un posto tra gli dei nel! Non solo, dovrai vivere la vita deitra pesca, caccia, bevute da competizione e tanto altro. Uscito già il 10 novembre su PS4 e il 12 novembre su PS5.Siamo nei primi anni ’80 durante la. Sarai protagonista di scontri sotto copertura tra le strade di, le paludi delo i vicoli quartier generale del. Già uscito il 13 novembre su PS4 e PS5., diciottenne proveniente da una famiglia di basso rango a Tokyo, rischia di andare in carcere per un crimine che non ha commesso. Scontata ingiustamente la condanna, esce dal carcere e scopre che non ci sarà nessuno ad aspettarlo: il suoè stato distrutto dall'uomo che rispettava di più. Uscito già il 10 novembre su PS4.: torna il leggendarioe un'avventura oltre i confini del caos! Le tue missioni? Sconfiggere, recuperaree salvare l’universo dai, clan di banditi che vuole conquistare la. galassia. Ci riuscirai? Uscito già il 12 novembre su PS5.è il nuovo Spider-Man nonché amico del suo mentore. Quando viene morso da un ragno Oscorp geneticamente modificato sviluppa inaspettatamente deiunici e deve salvare la città da una. Già uscito il 12 novembre su PS4 e PS5.è sull'orlo della rovina e tu sei l’ultimo deiche possono indossare le armature che trasformano chi le porta in un inarrestabile maestro del. Già uscito il 12 novembre su PS4 e PS5.Il mondo diè crudele ma anche ricco di splendide. Pronto ad affrontare ilcon strategia durante l’? Già uscito il 12 novembre su PS4 e PS5.Sono passati anni da quando lehanno messo piede per l’ultima volta nel mondo degli umani., suo fratelloe lasono ritornati con stili differenti, nuovi approcci e tecniche di evocazione per sconfiggere i. Già uscito il 12 novembre su PS5.Tornano gli orrori di una terra die schiacciata dalla. Ildi Boletaria ha incanalato le arti dell'anima, risvegliando undall'alba del tempo, l'. Riuscirai a sconfiggere leaffamate di anime degli umani arrivate con il? Già uscito il 12 novembre su PS5.