Nuovo iPhone 12: quando è la presentazione e cosa si sa

iPhone12: quando verrà presentato?

Evento presentazione iPhone12: come seguirlo?

È finalmente arrivato il fatidico giorno che è programmato ogni anno nello stesso periodo: no, non stiamo parlando di nessuna festa o ricorrenza particolare, ma delladi turno. Quest’anno tocca. La presentazione di quest’anno sarà indubbiamente diversa rispetto alle altre che l’hanno preceduta, infatti: quindi come sarà possibile? Scopriamolo.In occasione dell'evento "Hi, Speed" che si terrà nella. Si tratta, come già accennato, di un, che non prevede la presenza di media e invitati speciali per via della pandemia di COVID-19 in corso. Nel corso di questa presentazione potrebbero essere svelate però altre. Infatti si attendono notizie anche deiCi sono diversi metodi, tutti altrettanto efficaci, per guardare online, con i dettagli elencati di seguito. In Italia l'eventoe si dovrebbe protrarre solitamente per circa un'ora e mezza. Ma come seguirlo? Iniziamo dal metodo classico:, che può essere, ma anche su dispositivi Android, TV Box e qualsiasi prodotto che abbia integrato un browser, come Safari, Chrome, Firefox, Edge, e altro. Come fare? Semplicemente inserendo o cliccando l’indirizzo della pagina Apple Events sul proprio browser poco prima o durante l'evento in streaming. Inoltre. Durante gli eventi, con l'app che può essere installata su iPhone, iPad, Mac e su alcune Smart TV.