Black Friday 2020: le 10 migliori offerte su smartphone e accessori

Smartphone e accessori in offerta: gli imperdibili con il Black Friday

Huawei FreeBuds 3 True Wireless

Come ogni anno, il giorno successivo all’America e il mondo intero festeggiano il, il venerdì in cui tutto costa meno. Dopo l’molti negozi e-commerce hanno deciso di anticipare il grande evento, proponendoa prezzi imperdibili già a inizio novembre. Ecco i tutti i prodotti hi-tech più interessanti che non dovresti farti sfuggire in queste settimane riportati daIlè sempre più vicino e tutti stanno incominciando a pensare a quali prodotti acquistare per approfittare delle numerose e imperdibiliproposte dai vari store. Come anticipato, molti siti dihanno deciso di anticipare la data del 27 novembre per l’emergenza sanitaria proprio per evitarenei negozi fisici. Ecco dunque le migliori offerte su smartphone e accessori, già disponibili online sui principaliitaliani. Cosa aspetti? Vediamo insieme tutte le offerte.Sul sitoè possibile acquistare lo smartphone targato Samsung,, al prezzo dicon uno sconto di circa 130 euro (il prezzo di listino è 319,90). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha uno schermo dicondi RAM e processore Octa-core. La fotocamera principale hae lo smartphone dispone della tecnologia, che garantisce protezione al dispositivo Dual Sim.Sul sitoè possibile acquistare lo smartphone targato,, al prezzo dicon uno sconto di 50 euro (il prezzo di listino è 179). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha uno schermo dacon risoluzione 1560x720 pixel e uno spazio di. È Dual Sim e ha una fotocamera daSul sitoè possibile acquistare lo smartphone targato Huawei,, al prezzo dicon uno sconto di 150 euro (il prezzo di listino è 399,90). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha un sistema operativoEMUI 10 e un dispay da 16,5 cm. La fotocamera principale hacon un grandangolare da 8.Sul sitoè possibile acquistare lo smartphoneal prezzo dicon uno sconto di 90 euro (il prezzo di listino è 219). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha un sistema operativoe uno schermo dicon risoluzione 1600x720 pixel. Lo smartphone è Dual Sim e sfrutta la tecnologia. La fotocamera principale hae garantisce video in full HD con risoluzione di 1Sul sitoè possibile acquistare lo smartphoneal prezzo dicon uno sconto di circa 119 euro (il prezzo di listo è 349). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha unacon GPU Power VR GM9446 e undi 6,5 pollici con quattro fotocamere.Sul sitoè possibile acquistare lo smartphone targato Apple,, al prezzo dicon uno sconto di 90 euro (il prezzo di listino è 529). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha uno schermo daed è di colore corallo. Lo smartphone vanta ilcon processore A12 ed ha una fotocamera da. È resistente ad acqua e polvere.Sul sitoè possibile acquistare lo smartphone targato Redmi,, al prezzo dicon uno sconto di circa 100 euro (il prezzo di listino è 299). Ecco alcune caratteristiche tecniche: il modello disponibile sul sito ha un displayda 6,53 pollici in formato 19:9 e un sistema operativo Android 9 Pie. Lo smartphone con memoria interna da, ha quattro fotocamere integrate, una daSul sitoè possibile acquistare le cuffie Apple Airpods 2019 al prezzo di 129 euro con uno sconto di circa 50 euro (il prezzo di listino è 179,99). Gli Airpods si ricaricanoe la custodia con carica batteria inclusa.Sul sitoè possibile acquistare le cuffieal prezzo dicon uno sconto di circa(il prezzo di listino è 149,99). Pensate per l’attività sportiva, sport e nuoto.Sul sitoè possibile acquistare le cuffie wirelesstargate Huawei al prezzo dicon uno sconto di circa 50 euro (il prezzo di listino è 139). Il processore audio riduce i rumori ambientali, i fruscii e i rumori di fondo. La batteria offre oltre