Shock in Malesia: 16enne si suicida dopo un sondaggio su Instagram

Tragedia in Malesia, stando a quanto riportato dal Messaggero, una ragazza di 16 anni si sarebbe suicidata dopo aver lanciato una sondaggio su Instagram. E' successo in pochissime ore, tramite uno dei social più amati dai ragazzi. In moltissimi hanno risposto al sondaggio della sedicenne senza pensare a cosa volesse dire quella domanda, senza neanche provare a segnalare quanto stesse succedendo. Ma scopriamo meglio cos'è successo.

Tragedia in Malesia: ecco com'è andata

All'interno del sondaggio incriminato vi era la seguente domanda: “ Aiutatemi a scegliere", subito seguiti dai due pulsanti tipici dei sondaggi su Instagram, questa volta riempiti con le terrificanti parole: "or”. Subito dopo che la domanda è stata pubblicata sul social hanno avuto inizio le votazioni, e quando la maggioranza dei votanti ha optato per lala ragazza si èLatuttavia, non è l’unico messaggio social lasciato dalla giovane. Infatti poco prima di attuare quel gesto estremo, la sedicenne aveva pubblicato anchescrivendo: ”Voglio morire sono stanca”.L’Episodio ha scosso il paese. Ilha dichiarato: “Sono sinceramente preoccupato per lo stato di salute mentale dei nostri giovani. È un problema nazionale che deve essere preso sul serio”.

I Rischi per chi ha votato Morte

Per chi ha votato, inoltre,. Infatti tutti coloro che hanno scelto di cliccare su quell'agghiacciante pulsante rischiano di essere. Ma non solo, poiché la ragazza è minorenne, potrebbero addirittura essere