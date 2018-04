Le 10 migliori citazioni rock da usare per i tuoi social

Nel mondo dei social network abbiamo la costante necessità di postare le nostre foto seguite da didascalie che ci rappresentino. Quante volte, però, ci è capitato di voler pubblicare un'immagine ma non abbiamo alcuna idea di quale frase usare? O magari, vogliamo semplicemente comunicare un'emozione o un sentimento, e non ci vengono le parole giuste. Ecco perché ti proponiamo alcune fra le più belle citazioni rock, che ti permetteranno di uscire dalla banalità, da utilizzare per i tuoi post o sotto le tue foto da solo e in compagnia!

Guns 'N Roses - Think about you

Kiss - I was made for loving you

Oasis - Stand by me

Oasis - Wonderwall

My Chemical Romance - Teenagers

Green Day - Extraordinary girl

Queen - The Show Must Go On

Metallica - Nothing Else Matters

AC/DC - Back in Black

Pink Floyd - Shine on You Crazy Diamond

"Non c’era molto in questo mio cuore, ce n’era rimasto un po’e, baby, tu l’hai trovato."Da "Think about you" (Penso a te), la traccia numero otto dell’album d’esordio dei, Appetite for Destruction, pubblicato il 21 luglio del 1987."Io sono stato fatto per amarti, baby, tu sei stata fatta per amarmi."Da "I was made for loving you", la traccia che apre ed il primo singolo del settimo album dei, Dynasty, pubblicato il 23 maggio del 1979."Stammi vicino, nessuno sa quello che sarà"Scritta da Noel Gallagher, "Stand by Me" è il secondo singolo estratto da "Be Here Now", terzo album degli, pubblicato il 21 agosto 1997."E dopotutto, tu sei il mio muro delle meraviglie."Tratta da "wonderwall", anche questo pezzo degli, tratta dal loro terzo album (What’s the Story) Morning Glory?, uscito nel 1995. Il titolo (che letteralmente significa “Muro delle meraviglie”) è in realtà un termine inventato, che non si riferisce a nulla in particolare, ma è evocativo di una figura che dia sostegno (il muro) e che sia meraviglioso."Forse loro ti lasceranno solo, ma non io."Da "Teenagers", il quarto singolo tratto dall'album "The Black Parade" del gruppo musicale statunitense, prodotto nel 2007."È una ragazza straordinaria in un mondo ordinario."Da "Extraordinary girl", traccia numero 9 del concept album "American idiot" della band american"Dentro ho il cuore a pezzi, il trucco si sta sciogliendo, ma il mio sorriso indugia ancora."Tratta da "The Show Must Go On", brano della rock band inglese, dodicesima e ultima traccia dell'album Innuendo del 1991."Credere per sempre in ciò che siamo e nient'altro importa."Da "Nothing Else Matters", singolo del gruppo statunitense, il terzo estratto dal quinto album in studio Metallica e pubblicato il 20 aprile 1992."Ho guardato il cielo, perchè mi fa volare."Da "Back in Black", scritta come tributo al primo cantante degliBon Scott. Il testo è di Brian Johnson, chiamato a rimpiazzare il defunto Scott."Continua a risplendere pazzo diamante."Dall'omonimo brano “Shine on You Crazy Diamond“, dei, pubblicato nel 1975 nell’album “Wish you were here“.Lucrezia Nicotra