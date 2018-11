Aggiornamento WhatsApp, la novità: note vocali no stop

Chi non produce almeno una volta al giorno una nota vocale, alzi la mano! All'epoca del suo lancio, forse, ci siamo sentiti un po’ imbarazzati a parlare per la prima volta da soli davanti ad uno smartphone. Ma negli ultimi anni, tutto è cambiato e la funzione ha acquisito un posto di primo piano fra quelle messe a disposizione dalla più amata applicazione di chat. Pensavate che le sorprese fossero finite? Non è così: sta per uscire un nuovo aggiornamento che vi conquisterà! Scoprite quale.

WhatsApp, arrivano le note vocali in sequenza

Nessuno riuscirebbe più a rinunciare alla comodità di inviare e ricevere messaggi in ogni situazione, anche in quelle più improbabili. Ad esempio, quando facciamo la spesa, puliamo casa, cuciniamo, ci spostiamo sui mezzi pubblici, giriamo di fretta da un posto all’altro o corriamo a scuola o all'università. L'aggiornamento in uscita renderà ancora più facile scambiarsi le note vocali: non servirà più neanche cliccare più di una volta il tasto play. La novità, infatti, riguarda proprio la possibilità diinviate(cioè in una serie non interrotta da altri messaggi fra l’una e l’altra) inSe quindi riceveremo più note vocali e il telefono andrà in stand-by mentre è ancora attiva, una volta terminata, ma basterà soltanto aspettare qualche secondo che l’audio successivo partirà in automatico.Per garantire inoltre l’unità di ogni nota vocale, ognuna sarà scandita da, e all’ultimo in coda sarà associato un suono diverso e ben distinto per far capire che non ne seguirà nessun altro.Allora, amanti delle note vocali… scatenate l’Inferno!