Secondo Sciopero globale per il clima 24 maggio: anche i prof scendono in campo con gli studenti

E' passato quasi un anno da quando la piccola Greta Thunberg manifestava davanti al Parlamento del suo paese per chiedere impegni concreti per contrastare l’emergenza climatica.

Da quel momento molte cose sono cambiate: la protesta solitaria, la lotta della ragazza si è trasformata in un movimento che sta vedendo una partecipazioni globale. Seguendo l'esempio di Greta sono stati gli studenti a farsi portavoce della questione inquinamento, e in migliaia hanno organizzati cortei e manifestazioni sfociati poi in un unico appuntamento; il “Global strike for future” del 15 marzo. Le principali piazze delle città italiane e di tantissime altre città in tutto il mondo sono state inondate da una marea di ragazzi preoccupati per il futuro del nostro Pianeta.



E ora, al fianco degli studenti, abbracciando così l'importante battaglia dei loro alunni. Scopriamo megliodi questa nuova presa di posizione.

I prof scendono in campo con gli studenti per proteggere l'ambiente

“Noi insegnanti ed educatori italiani e tutti i sottoscrittori di questo appello riconosciamo come il collasso climatico e del mondo naturale di origine antropica costituisca con tutta evidenza una EMERGENZA MONDIALE non più procrastinabile”. Con queste forti parole si apre il comunicato con il quale i professori decidono di, unendosi agli studenti per aiutarli ad amplificare la loro voce.E proprio quegli stessi, i loro studenti, vengono: "Le studentesse e gli studenti italiani sono stati in tutto il mondo primi, per numero di partecipanti, a contribuire alla mobilitazione globale del 15 marzo 2019 contro il cambiamento climatico, ponendosi in agitazione permanente durante la giornata del venerdì."Il comunicato infine si conclude con unache i prof firmatari dell'appello lanciano ai loro colleghi, e inserendo inoltre anche una "to do list" diper aiutare la comunità in cui la scuola è inserita atutti, alunni, docenti e cittadini a un