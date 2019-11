Quiz: sei davvero pronto alla Maturità 2020?

Sei pronto per laTi metteremo alla prova con un quiz fatto apposta per i maturandi, per testare quanto sono informati sull'appuntamento di giugno.Eh sì, perché studiare è importante, ma sapere come funziona la maturità lo è altrettanto.Sei abbastanza preparato su questi dettagli fondamentali? Scoprilo con noi.E se ti serve un ripasso, guarda anche:Guarda anche: