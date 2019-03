Università, portafortuna e scaramanzie da rispettare se vuoi laurearti

L'università, si sa, può essere molto dura. La conquista dell'agognato pezzo di carta richiede tempo e sacrificio. Ma non sempre queste due componenti da sole sono sufficienti.

Quante volte, nonostante l'intenso studio, ci è capitato di prendere un immeritato voto basso o un'ingiusta bocciatura?

In queste spiacevoli circostanze ha ricoperto un certo ruolo una forza fuori dal nostro controllo: la sfortuna.

La sorte avversa può giocare brutti scherzi. Quindi meglio non inimicarsela, e questo ogni universitario lo sa bene. Tanto che quasi tutti gli atenei italiani hanno le proprie tradizioni da onorare se ci si vuol laureare con successo, e queste sono tra le prime cose che imparano le matricole appena iscritte.

Si tratta di riti o semplici accorgimenti da rispettare rigorosamente per non incorrere in bocciature o nel temuto status di fuori corso.



Roma: non guardare la Minerva!

Milano, alla Bocconi mai passare tra i leoni

Firenze, vietato il campanile di Giotto

Lontani dalla Torre di Pisa

Napoli, meglio non ammirare il Cristo velato

Iniziamo da: dopo l’esame di laurea è consuetudine far indossare al laureato una corona fatta di foglie di alloro. É prassi comune per gli studenti amici del fortunato laureato staccare una foglia di questa corona, come prezioso portafortuna, da conservare fino al momento del conseguimento del titolo.Tutti i più accorti studenti della Sapienza sanno benissimo cheche si erge, imponente, difronte al rettorato. La pena è tra le più severe: non laurearsi.Per i laureandi dell’Università di Tor Vergata è preferibile girare attorno la stella che decora la pavimentazione del cortile interno del campus. Se si calpesta, meglio aspettarsi il peggio per il prossimo esame.Molte le superstizioni che aleggiano nelle università del capoluogo lombardo. Gli studenti della Bocconi rispettano un severo imperativo:che fiancheggiano la porta centrale della sede vecchia, o la laurea si allontanerà! Meglio usare le porte laterali dell’atrio. Nell’università Cattolica, meglio evitare la scalinata con due colonne laterali il giorno dell’esame, potrebbe non portare bene.Per gli studenti dell'ateneo della celebre città rinascimentale è tassativamente, o la carriera universitaria sarà un flop!Nella vicina Pisa agli studenti è. Se ci si vuole laureare in tempo è consigliabile posticipare la gita una volta conquistato il titolo.Magia e credenze si mescolano fin dai tempi più remoti nella città partenopea. Queste superstizioni non potevano non riguardare anche l'università. Per gli studenti della Federico II, l’incantevole scultura marmorea di Giuseppe Sanmartino conservata presso il Museo Cappella Sansevero.