Università: come prepararsi alla sessione invernale salvando il Natale

Manca meno di un mese a Natale, le lezioni finiranno – più o meno per tutti – a metà dicembre, giù i libri, su i cenoni, via ai giri per i regali, alle mangiate...e la sessione invernale?

Per gli studenti universitari spesso e volentieri la gioia delle feste natalizie è frenata dalla sessione invernale che prevede un primo esame a gennaio, più o meno imminente a seconda dei casi.

Come godersi il Natale senza rischiare di arrivare impreparati alla tanto temuta sessione invernale che parte a gennaio/febbraio? Scopriamo insieme qualche utile consiglio!

Natale vs sessione invernale: come godersi le feste organizzando lo studio

Tenere conto delle pause

Alcuni studenti programmano lo studio per la sessione invernale senza tenere in considerazione una cosa fondamentale...il riposo! Natale significa, sì, parenti, cenoni, regali ma anche e soprattutto riposo.

Pianificando lo studio per la sessione invernale è fondamentale tenere in considerazione anche la giusta dose di riposodopo le fatiche del semestre appena terminato. Il primo consiglio utile è sfruttare al massimo il periodo che intercorre tra l'ultimo giorno di lezioni e il 23 dicembre; spesso si è tentati di lasciare cadere i libri non appena finiscono le lezioni. Bisogna invece sfruttare il periodo, perché potrete già cominciare a studiare e a fare un buon punto della situazione per tutte le materie oggetti di esame e riposarvi, considerato che non andrete più a lezione.

Il periodo in cui il riposo non deve assolutamente venire meno sono i giorni che vanno dal 23 al 26 dicembre: questi saranno fondamentali per godervi Natalee ossigenare il cervello.

Anche il 31e il 1° gennaiosono giorni da considerare di riposo: il 31 vi servirà per ultimare i preparativi per il veglione e il 1°...per riprendervi dal 31!

Il 6 gennaio, l'Epifania, è una festa considerata meno importante delle altre, quindi qui sta alla vostra coscienza decidere: se sarete messi bene, prendetevelo di riposo, altrimenti sarà un giorno di studio come tutti gli altri. Organizzare nei minimi dettagli i giorni di studio

Scegliete quali saranno i giorni di studio stilando un programma minuzioso...e rispettateli! Così come è bene essere rigorosi col riposo è bene esserlo anche con lo studio pianificato. Non fatevi tentare dalle feste e dalle uscite...se avete pianificato lo studio in quel modo vuol dire che tutti i giorni che avete scelto sono necessari per arrivare fino preparati a gennaio.

Il consiglio è quello di studiare nei giorni che vanno dal 27 al 30 dicembre. Come, in un'atmosfera festosa fatta di abbuffate in compagnia e uscite per scambiarsi gli auguri?

A queste cose non dovete per forza rinunciare in questi giorni, ma non potete farle tutte!

Un giorno farete una colazione, un altro aperitivo e un altro ancora l'uscita al cinema, ma l'importante è che quanto avete pianificato di studiare in quella giornata sia portato a termine.

Se siete così fortunati da vivere in una città che tiene qualche biblioteca o sala studioaperta nel periodo natalizio, approfittatene! Chiudetevi lì dentro le ore necessarie per non farvi distrarre dall'atmosfera delle feste. Dal 2 gennaio si ricomincia a pieno regime Dal 2 gennaio, passati sia Natale che Capodanno, sarà bene rimettersi con la testa sui libri. In base anche alla data prevista per il primo esame della vostra sessione rimettetevi a studiare di buona lena e non fatevi più distrarre dallo spirito delle feste, che comunque andrà scemando.

Il 6 gennaio, se il programma ve lo permette, potrà essere l'ultimo giorno tranquillo di svago. Per il resto, dovete arrivare preparatissimi alla vostra sessione invernale e del buon caffè con pasticcini e dolci rimasti da smaltire dopo le festesaranno perfetti per farvi compagnia e non farvi pesare troppo lo studio matto e disperatissimo.

Come godervi lee rispettare ilche vi siete fatti per la sessione estiva ve lo diciamo noi di Skuola.net!Buone vacanze e buon riposo!