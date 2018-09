Medicina, stop al test: Miur sta cercando alternative

Il Test di Medicina fa discutere. No, niente a che vedere con eventuali ricorsi, nè con gli aspiranti medici che attendono con ansia l’uscita delle graduatorie fissata per il prossimo 2 ottobre. Ad attirare le attenzioni sulla prova le dichiarazioni del MinistrO della Salute Giulia Grillo e di Marco Bussetti, a capo del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca. Ecco cosa hanno affermato sul Test di Medicina!

L’alternativa al Test di Medicina

Più posti per le specializzazioni

“Secondo me e secondo il Ministro Grillo limitare ma soprattuttodel futuro rispetto a capacità e competenza.Così il Ministro Bussetti ha commentato le parole della Ministra della Salute che lo scorso weekend aveva ipotizzato l’intenzione di introdurre in Italia un sistema ispirato a quello francese. In cosa consiste? Semplice, libero accesso al primo anno per poi attuare una selezione molto serrata per capire chi è in grado di andare avanti.Oltre a ribadire che ile che quindi bisogna trovare un’alternativa per poter accedere alla facoltà di Medicina, il Ministro Bussetti ha evidenziato ilQuasi la metà di chi si laurea, infatti, non riesce ad accedere ad una specializzazione perchéE’ chiaro quindi che dal Miur stanno pensando ad una soluzione anche per questo problema.