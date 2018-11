A Milano i coinquilini degli universitari sono...gli anziani

Studenti universitari e anziani: due mondi apparentemente lontani che, a pensarci bene, potrebbero essersi utili reciprocamente. Un alloggio tranquillo, a costo quasi zero, in cambio di un po’ di compagnia e di collaborazione. È la geniale trovata dell’organizzazione no profit ‘Meglio Milano’ per far incontrare ragazzi in cerca di una sistemazione con persone che hanno bisogno di qualcuno che non li faccia sentire esclusi dalla società. Nasce così il progetto “Prendi in casa uno studente”, come riportato dal World Economic Forum, un’iniziativa che dal 2004 (anno del lancio) ha visto l’interesse di oltre 6500 ragazzi e 1300 anziani; riuscendo ad attivare circa 600 convivenze (30 solo nel 2017), che durano in media tra gli otto e i dieci mesi.

Il costo dell’affitto? Solo un po’ di compagnia

Gli studenti risparmiano, gli anziani non si sentono soli

Il meccanismo è semplice:, diventata troppo grande e di difficile gestione, a uno studente fuori sede;, come moneta di scambio,(oltre alle piccole spese quotidiane)ma soprattutto un po’ di ascolto. Risolvendo i rispettivi problemi: gli studenti che frequentano un corso di laurea lontani dalla propria terra d’origine possono(specialmente a Milano le cifre richieste agli studenti sono da capogiro); gli anziani possonoil loro nemico numero uno,S’innesca così un circolo virtuoso – come amano definirlo gli organizzatori di ‘Meglio Milano’ - che ha dei benefici per entrambi i soggetti coinvolti. Per i ragazzi significa dire, coinquilini insopportabili, incomprensioni su regole comuni, divieti incrociati, turni per il bagno, per le pulizie, scomparti del frigorifero separati e quant’altro; avendo a disposizione, in più,. Per gli ‘over’, invece, vuol direa cui chiedere di dedicargli un po’ di tempo e a cui trasferire un po’ della propria esperienza. Per loro può equivalere a una vera e propria medicina naturale.





Milano laboratorio ideale: 3 universitari su 10 sono fuori sede

E quale luogo migliore, se non, per sperimentare un sistema del genere. Nei vari atenei del capoluogo lombardo sono. Allo stesso tempo, ci sono circa, molte delle quali vivono in una sorta di isolamento dal resto della gente. Iniziative come “Prendi in casa uno studente”, però, in futuro potrebbero imitate in molti altri contesti. Esempi concreti si possono già trovare in molte nazioni d’Europa, nelle grandi metropoli degli Stati Uniti, in Australia. Tra l’altro, il World Economic Forum stima chee, presto, ci saranno più anziani che giovani (, già).