I 10 inaspettati vantaggi di essere studenti non frequentanti

1. Non c'è obbligo di frequenza

2. Chi fa sa sé fa per tre

3. Aule troppo affollate

4. Dedicarsi ad altre attività

5. Il prof ripete il libro e/o le slide

6. Risparmiare il tempo...

7. …E ottimizzarlo

8. Dormire

9. Godersi la bella stagione

10. Ti puoi laureare lo stesso

Adesso che sei unoè finita l’epoca in cui qualcuno ti diceva cosa dovevi o non dovevi fare e questo vale anche per le lezioni! Salvo nel caso in cui tu abbia scelto una facoltà che prevede il mestoogni santo giorno, puoi bellamentee dedicarti comunque allo studio. Non ci credi? EccoAlmeno, non tutti i giorni.E il primo motivo si spiega da solo.Non avere sensi di colpa.Se hai un buon metodo o hai acquisito le giuste tecniche di memorizzazione e comprensione dei contenuti per il tuo ambito di studio,In fondo, la storia del 1800 è sempre quella, non c’è bisogno di altro se non ricordare gli avvenimenti…che sono già belli e scritti sui libri.Arrivi all’uni e ti trovi a dover seguire un’intera lezione seduto per terra o in piedi addosso al muro come la tappezzeria perché il corso è troppo affollato e, anche se arrivassi in anticipo, con tutto il brusio di sottofondo non riusciresti a seguire. Risparmia il mal di schiena e l’alzataccia, studia da casa.E qualcuno che ti passa gli appunti o ti dà qualche dritta lo trovi di sicuro.Non frequentarelavorare part-time, seguire corsi di approfondimento (come per le lingue o l’informatica), viaggiare, seguire i propri hobby e interessi, fare palestra ecc.Hai imparato aa 6 anni e, adesso che ne hai almeno il triplo, hai sufficiente esperienza per saperlo fare da solo. Quindi, perché andare all’università se il prof in cattedra si limita a leggere le slide e a non approfondire ulteriormente i contenuti dei testi già assegnati?Non abiti vicino l’università e impiegheresti più tempo ad arrivare a lezione e tornare a casa, piuttosto che a seguire quelle due ore di corso? La risposta è semplice:Se proprio ti rendi conto che non hai capito un argomento, puoi chiedere chiarimenti al docente durante il suo orario di ricevimento.Meglio frequentare una lezione solo se si è veramente motivati a farlo, ecol rischio - anzi, la certezza - di stare in un’aula piena di gente e poi avere il cervello che viaggia altrove, in un mondo fuori dalla finestra.Hai fatto tardi ieri sera per un aperitivo che si è trasformato in serata in discoteca? Una tua amica si è appena lasciata col fidanzato e le hai offerto per diverse ore la tua spalla per piangere? La partita a calcetto è durata più del previsto?Vero che siamo in pieno inverno, ma in fondo si tratta di pochi mesi! Profumo di primavera, uccelli che cinguettano… fare una passeggiata all’aria aperta anziché restare (rin)chiusi in un’aula chiarisce le idee e fa venire il buonumore.Studiando da solo, come hanno fatto migliaia di altre persone prima di te. Anche se c’è una dispensa o un libro in più da studiare,Te la puoi cavare benissimo anche così.Alessia Bellezza