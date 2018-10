10 vantaggi inaspettati di frequentare le lezioni all'università

1. Capire il focus del discorso

2. Prendere appunti (e rivenderli)

3. Conoscere persone nuove...

4. ... E rimorchiare

5. Creare gruppi di studio

6. Partecipare e fare domande

7. Fare una bella figura con il prof

8. Chiarire i punti oscuri

9. Migliorare i rapporti futuri con il prof

10. Capire su chi puntare all'esame (se scritto)

Studiate all' università e seguire quel corso piuttosto che un altro spesso è faticoso quanto lavorare . Questo spinge molti universitari ad evitare, qualora non ne abbiano l'obbligo, dialcune lezioni ritenute piuttosto semplici o per le quali si pensa che il prof sia un incompetente. Eppure unper essere frequentante c'è sempre, anzi ce ne sono benPer carità, sicuramente avete ragione voi: quel corso è così semplice che potete prepararvi da soli il suo esame. Eppure, in ogni caso, seguirlo vi aiuterà a capire su qualisiil prof evitandovi di studiare tutto ilper filo e per segno. Anzi, vi aiuterà proprio a saltare alcune parti del libro che persino il docente giudica "irrilevanti" edCi allacciamo al primo motivo per essere frequentante aggiungendo che seguire le lezioni vi aiuta ae, magari, a studiare solo su quelli. Inutile dire poi che se gli appunti sono stati presi bene potreteguadagnando un bel gruzzoletto. Come? Grazie, per esempio, allo Store degli appunti universitari di Skuola.net : carichi i tuoi appunti, scegli il prezzo e il gioco e fatto. Puoi arrivare a guadagnare anchesolo per esser stato uno- Sei una matricola o semplicemente uno studente stufo del vecchio giro di amicizie universitarie? Frequentare un corso nuovo ti aiuterà ae farti un nuovo giro di amicizie.- Quelo quellache hai visto passeggiare spesso per i corridoi dell'università, ma alla quale non hai avuto il coraggio di offrire nemmeno un caffè alla macchinetta, può essere una motivazione sufficiente per frequentare il suo stesso corso. Con la scusa di offrirle il tuoo prestarle i tuoipuoi attaccare bottone, scambiare i contattie magari chiederle di uscire...Spesso gli appunti da soli non aiutano così tanto ad alleggerire il carico di studio, ma isi. Frequentare le lezioni ti aiuterà a creareper dividersi i capitoli da studiare in vista dell'esame, ripeterli insieme, ed essere pronto ad affrontare il prof in un solo pomeriggio.Pensi che questo non aiuti? Ti sbagli di grosso! Fare delle domande durante la lezione (che siano intelligenti, mi raccomando) permetterà al prof die ricordarsi di te in sede d'esame.Sei un tipo timido e di alzare la mano a lezione per parlare di fronte a decine di persone non se ne parla neanche? Tranquillo, anche tu puoi fare in modo di essere ricordato positivamente dal prof. Ogni giorno cerca di arrivare a lezione un po' prima del suo inizio per posizionarti tra i banchi in. Dopo di che ascolta con interesse le parole del profdi tanto in tanto e prendi. Il prof non potrà fare a meno di ricordarsi di te!E poi diciamolo: anche se la materie può sembrare semplice, quando la si studia da soli emergono sempre dei punti più difficili degli altri. Frequentare vi aiuterà ao attraverso lastessa del docente o grazie a quella dei vostri compagni di corso.Restare impressi positivamente nella memoria dell'insegnante potrà un giorno tornarvi utile. Infatti, chissà che non decidiate di fare lacon lui oppure di iniziare a lavoricchiare come...Frequentare le lezioni ha poi un grande vantaggio, quello di permettervi die capire su quali di loro puntare il giorno dell'esame. Infatti, c'è sempre quello un po' più "" e disponibile a dare sempre una mano...

Serena Rosticci