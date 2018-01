Hai un lavoretto? Ecco una novità fiscale che ti riguarda!

Durante l’università sono molti gli studenti che, compatibilmente con lo studio, riescono a trovare un impiego, spesso di natura part time, per poter guadagnare qualche soldo. Che sia per necessità o semplicemente per avere una maggiore disponibilità economica utile per concedersi qualche sfizio, avere un lavoretto, anche se lontano da ciò che si desidera fare nella vita, durante il percorso universitario è cosa comune. Sei anche tu ti trovi in questa situazione, e hai quindi un piccolo reddito, dal prossimo anno c’è una novità che ti riguarda e che interesserà anche i tuoi genitori.

Aumenta la soglia di reddito

Sei haiL’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, approvata qualche giorno fa, ha infatti innalzato -- il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico. La norma però riguarda i figli che non hanno più di 24 anni. Inoltre il vecchio limite di 2.840 euro, fissato dalla precedente legge, continuerà a riguardare chi ha un’età superiore o uguale ai 24 anni. Se quindi hai meno di questa età e un reddito lordo non superiore ai 4mila euro lordi allora i tuoi genitori potranno ottenere le relative