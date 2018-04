Sparisce il giorno prima della Laurea: non era neanche iscritto all'Università

Uno studente universitario di 27 anni, Andrea Pasquinelli, originario di Sirolo, in provincia di Ancona, appassionato di pc e chitarra e un passato da cameriere stagionale in un locale della riviera marchigiana, aveva fatto perdere le tracce, da mercoledì scorso, 21 marzo. L’indomani, giovedì 22 marzo, era atteso all’Università di Cesena, dove avrebbe dovuto conseguire la Laurea in Scienze informatiche. Familiari e amici si erano ritrovati per festeggiarlo, ma lui non si è mai presentato.

Chi l'ha visto?

Fuga dalla realtà

Altri casi

L’ultimo ad averlo visto, mercoledì sera, era stato un amico con cui Andrea era uscito, ma da allora non aveva fatto rientro a casa.La sua assenza aveva fatto scattare un, con la famiglia che aveva subito contattato i carabinieri, denunciando la scomparsa di Andrea. Le forze dell'ordine avevano individuato la presenza del giovane a Milano, attraverso la traccia del telefono.Dopo giorni di appelli e di ricerche, lo studente universitario si è fatto vivo, telefonando alla mamma: "Scusami se ti ho fatto preoccupare, ma sto bene. Ci vediamo a casa", avrebbe detto.Lo studente aveva girovagato in auto per tre giorni, in fuga dalla realtà parallela messa in atto: infatti ai familiari aveva raccontato di essere a un passo dalla laurea magistrale e invece sembra che non fosse neppure iscritto all’università.Non è la prima volta, purtroppo, che uno studente mente sul proprio percorso di studi e scompare poco prima della laurea. La cronaca è piena di casi analoghi: nel 2016, a Milano, una studentessa ha mentito sulla propria laurea in Astronomia. Si era scoperto che aveva conseguito solo 18 crediti, altro caso analogo nel 2017, quando uno studente si era allontanato da casa dopo aver mentito sul proprio percorso di studi: fu ritrovato, successivamente, a Barcellona. Altri episodi, però, non hanno esattamente un lieto fine, come il caso accaduto nel febbraio scorso in provincia di Salerno dove uno studente si è sparato e ha perso un occhio dopo che si era scoperto che aveva detto una bugia sul proprio percorso accademico.