Crisi economica nemica dei fuorisede. Quali alternative?

I dati di Almalaurea evidenziano come la mobilità studentesca si sia ridotta negli ultimi anni. Nel 2011 oltre la metà dei laureati ha conseguito il titolo in una sede universitaria operante nella propria provincia di residenza: 52 per cento contro il 49 (tre punti percentuali più rispetto al 2004). Una delle cause di ciò va individuata nella crisi economica che negli ultimi anni ha svuotato le tasche degli italiani e ha reso difficile per molte famiglie mantenere i figli fuori casa. Che alternative ci sono per chi vorrebbe frequentare un ateneo eccellente, ma non può permettersi di vivere come fuori sede?

eCampus: l’alternativa alla vita da fuori sede

I pro di un’università di qualità senza i contro della vita fuori sede

Per tutti i ragazzi che non possono permettersi di vivere come fuori sede, una valida alternativa c’è ed è l’università telematica: la formazione online è sempre più comune tra i giovani, in Italia o all’estero, e atenei come eCampus assicurano un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro.eCampus, infatti, è un ateneo online pubblico ma non statale che, sia italiane che europee. La differenza con le altre università sta, sostanzialmente, nel metodo di insegnamento. Il modello didattico di eCampus, infatti, si basa sulla flessibilità garantita: è possibile studiare quando e dove si vuole, basta un pc.Oltre alla sede principale di Novedrate (CO), vicino Milano, eCampus ha sedi sparse in tutta Italia, dove è possibile sostenere gli esami. L’università online conta attualmentetra cui molti ragazzi della fascia 18-24 anni. Sono molti, quindi, i giovani che decidono di godere di tutti i vantaggi che l’università telematica comporta, tra cui il non doversi spostare se non per sostenere gli esami.L’, con trentasette corsi di laurea in grado di coniugare interessi e passioni di tutti i giovani studenti con le richieste del mondo del lavoro, creando professionisti pronti e ricettivi rispetto al mercato.Ad eCampus troviamo corsi tradizionalicome, ma anche gli innovativie ancoraLa chiave dell’offerta formativa di eCampus sta nell’: ogni iscritto può contare su un rapporto diretto con docenti, tutor e segreteria didattica e sulla possibilità di programmare lo studio esclusivamente in base ai suoi impegni.Il placement garantito e il legame con il mondo del lavoro, uniti alla flessibilità e al vantaggio economico, rendono eCampus un’ottima scelta per chi non vuole rinunciare a un’istruzione di qualità ma non può sostenere i costi di una vita da fuori sede.

Scopri come studiare e formarti con eCampus >>