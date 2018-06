5 ragioni per fidanzarsi e per NON fidanzarsi con uno studente di Fisica

Che personaggi, i ragazzi che studiano Fisica. Innanzitutto, perché si suppone che siano dei geni delle materie scientifiche, per aver scelto di fondarci tutto il proprio futuro. E diciamoci la verità, quanti ce ne sono in giro? Poi, perché con la loro mania per le formule e le dimostrazioni li rende degli irresistibili simpaticoni. O forse no?

Se stai uscendo con uno studente di Fisica e sei ancora in dubbio se lo ami o se lo odi, ecco alcune ragioni per cui continuare con lui... o scappare a gambe levate!

Fidanzarsi con uno studente di Fisica: perché sì

Può insegnarti che la fisica è molto più interessante di quella che hai studiato alle superiori. E magari ti ritroverai anche a capirci qualcosa (con forte aumento della tua autostima)! Studiando Fisica, è abituato a dimostrare le teorie in maniera pratica, quindi tenderà a dimostrare concretamente anche i suoi sentimenti. Se hai da preparare un esame di area scientifica, sarà in grado di aiutarti gratis! Non sarai mai gelosa, perché preferisce il laboratorio alla discoteca. Ogni momento sarà buono per una maratona di Big Bang Theory.

Fidanzarsi con uno studente di Fisica: perché no