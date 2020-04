Università, l'iniziativa per stampare respiratori in 3D

Easy Covid-19: la rete solidale degli stampatori 3D

Come partecipare alla rete solidale

La solidarietà ai tempi delnon va in quarantena. Anzi, si fonde con lo spirito d’iniziativa e la creatività. A confermarlo è la rete solidale partita dall’e dalla società brescianaper affrontare la possibile carenza di maschere ospedaliere CPAP per la terapia sub-intensiva. In 24 ore circa 60 docenti e studenti hanno già aderito all’iniziativa per stampare componenti e riadattare le maschere da snorkeling comunemente in commercio per il raccordo al respiratore.Ecco di cosa si tratta.Per far fronte alla possibile penuria diper terapia sub-intensiva, la società bresciana di prodotti innovativi Isinnova ha pensato di costruire una maschera respiratoria d’emergenza riadattando una maschera da snorkeling già in commercio. Partendo dalla conosciuta maschera Easybreath da snorkeling di, l’azienda ha disegnato e stampato in 3D nuovi componenti per il raccordo al respiratore, le valvole. Il prototipo nel suo insieme è stato testato all’dove, agganciandolo al corpo del respiratore, si è dimostrato correttamente funzionante. Da questa intuizione,ha aperto la call “” invitando docenti, studenti e makers a creare di una rete di solidarietà in un momento di emergenza nazionale. Per il prof.“da questa drammatica vicenda stiamo imparando che bisogna essere pronti e avere a disposizione un centinaio di stampatori e non utilizzarli, significherebbe che la malattia è in forte remissione”.Stante la bontà del progetto la società ha deciso diin urgenza la valvola di raccordo e permettere a tutti i makers di contribuire. A differenza della valvola dei respiratori, quello della nuova maschera, infatti, è un raccordo di facile realizzazione. Per aderire all’iniziativa basta essere in possesso di una stampante 3d e tutti gli ospedali in stato di necessità possano usufruirne. A coordinare la rete di stampatori è il Dipartimento dell’università e l’azienda ha già condiviso in open source il progetto. Qui tutti i materiali per i makers . Considerato il tempo contenuto necessario per la stampa di una singola valvola la rete solidale potrebbe arrivare a stampare oltre