Primo anno? Come superare la condizione di matricola

L’immagine tipica della matricole universitarie? Perse tra corridoi e aule, con lo zaino pieno di libri e le idee poco chiare. Tra una fila in segreteria e una lezione, cercano di capirci qualcosa del nuovo mondo universitario. Tuttavia, un modo per superare la crisi c’è: le università propongono tantissime iniziative per riuscire a rompere il ghiaccio in maniera facile e divertente con il mondo universitario. Spesso il segreto è proprio quello di rivolgersi a chi ne sa più di voi: ecco qualche esempio.

Partecipa da subito alla vita universitaria

Sfrutta l'esperienza dei più grandi

I professori possono aiutare

Se non siete ancora matricole, ma presto lo diventerete, meglio giocare d’anticipo e scoprire con i vostri occhi come funziona il mondo universitario, partecipando agli open days e alle. Come si studia all’università? L’approccio usato per insegnare è teorico o pragmatico? L’atmosfera è formale o informale? C’è spazio per domande? Potrete rispondere a questi dubbi semplicemente sperimentando una giornata all’università.I vostri fratelli maggiori, i ragazzi chee frequentano la vostra stessa università, non devono mettervi soggezione ma devono essere il vostro trampolino di lancio: loro ci sono già passati e sanno bene quanto prezioso sia l’aiuto di un tutor per affrontare al meglio il passaggio tra liceo e l’università. Gli studenti in procinto di laurearsi possono offrirsi comeper i ragazzi delle scuole superiori e le matricole che partecipano. Con il loro aiuto, tutto sembrerà più semplice.I professori possono darvi una mano importante nel familiarizzare con la nuova realtà universitaria. Perché quindi non rivolgersi direttamente a loro? Ida parte dei prof sono gratuiti e vi guideranno negli aspetti più svariati della vita universitaria.