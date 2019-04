Classifica università: i 10 atenei italiani top per sostenibilità

La prima edizione dello University Impact Rankings ha decretato le migliori università nel mondo in termini di sostenibilità. La classifica mondiale vede al primo posto l'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, seguita da due canadesi: McMaster University e University of British Columbia, quest'ultima a pari merito con l'Università di Manchester. Segue il King's College di Londra e l'Università di Ghotenburgh in Svezia. Ma è in nona posizione che troviamo una gradita soropesa: l'Alma Mater di Bologna si colloca nella top ten globale della classifica.

Ottime performance anche per l'Università di Padova, sedicesima. E le altre università italiane?

Da questa classifica è possibile estrapolarne una tutta all’italiana. Quali sono i migliori atenei in termini di sostenibilità del belpaese? Skuola.net ha individuato i primi 10 secondo il Times Higher Education.

University Impact Ranking: di cosa si tratta

I 10 migliori atenei italiani per la sostenibilità

1° posto: Università di Bologna (9° nel mondo, con 94.3 punti);

2° posto: Università di Padova (16° nel mondo, con 92.2 punti);

3° posto: Università dell'Aquila (78° nel mondo, con 78.1 punti);

4° posto: Università di Firenze (tra le prime 200, con un punteggio tra 64.6 e 75.6);

5° posto: Università di Parma (tra le prime 200, con un punteggio tra 64.6 e 75.6);

6° posto: Università di Brescia (tra le prime 300, con un punteggio tra 53.7 e 64.5);

7° posto: Università della Calabria (tra le prime 300, con un punteggio tra 53.7 e 64.5);

8° posto: Università di Pavia (tra le prime 300, con un punteggio tra 53.7 e 64.5)

9° posto: Scuola Superiore Sant'anna di Pisa (tra le prime 300, con un punteggio tra 53.7 e 64.5);

10° posto: Università degli Studi di Enna Kore (dopo le prime 300, con un punteggio tra 23.8 e 53.6).

Questo ranking ha lo scopo di chiarire in che misura il lavoro delle università abbia un impatto sulla comunità andando oltre i generici compiti degli atenei, ovvero valutando il contributo al trasferimento della conoscenza e dell'innovazione alla società. Quali sono quindi i migliori atenei italiani in termini di sostenibilità? Sono al nord oppure al sud e si tratta di università pubbliche o private? Ecco di seguito la classifica italiana estrapolata da quella mondiale. Nella classifica delle università italiane migliori a livello di sostenibilità, come detto, svetta l'Università di Bologna. Al secondo posto troviamo l'Università di Padova. La classifica vede la presenza di università italiane di nord, sud e centro della penisola con la presenza di una sola università non statale, ovvero l'Università degli Studi di Enna Kore.