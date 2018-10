Le università italiane nel mirino degli hacker: anche la tua attaccata da Anonymous?

Gli hacker vanno all’attacco dell’università. Come diffusamente annunciato sui social network qualche giorno fa, sembra essere in atto una vera e propria congiura dei pirati informatici contro le istituzioni accademiche. Un’azione combinata che vede alleati tre grandi gruppi di hacker: Anonymous Italia, Lulz Security ITA e AntiSecurity ITA. Così, rispettando le promesse, sul sito di Anonymous – che fa da quartier generale dell’operazione – sono stati pubblicati i dati (nomi, indirizzi mail, password, informazioni personali) di amministratori e utenti ‘rubati’ dagli archivi digitali di alcuni atenei d’Italia. In quelle che è stata battezzata (direttamente da loro) la ‘Settimana nera della sicurezza informatica’.

Facoltà e dipartimenti nel mirino

Nell’elenco dei siti violati ci sono grandi strutture, come, il dipartimento di, l’Istituto Zooprofilattico sperimentale,, la facoltà di. Nel caso dell’università di Verona, invece, si è verificato il cosiddetto ‘defacciamento’, ovvero è stata cambiata l’home page del magazine d’ateneo per diffondere il messaggio che ha spinto alla nuova ondata di attacchi.





Un messaggio contro l’attuale Governo

Il bersaglio del collettivo di hacker non è tanto l’università in sé stessa ma l’attuale Esecutivo. “– recita un video pubblicato su Youtube il 29 ottobre -: guerre, attentati, esplosioni, malattie, masse di migranti e rifugiati. La paura si è impadronita di voi e il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all’attuale Governo”. E, l’affare è destinato a ingrossarsi nei prossimi giorni: Anonymous ha infatti confermato che. Una data simbolica: è l’anniversario della tentata congiura contro il parlamento inglese organizzata da Guy Fawkes. Un volto, il suo, reso immortale dalla maschera protagonista del film ‘V per vendetta’. Faro illuminante per gli attivisti di Anonymous.