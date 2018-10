Il font con cui scrivi può aiutare la tua memoria

Se memorizzare è il tuo tallone d’Achille, o meglio punto debole per chi non ricorda l’Iliade, dall’Australia arriva una soluzione che potrebbe fare al caso tuo. A differenza di altri metodi, quello che arriva dalla terra dei canguri non prevede di seguire rigidi regimi alimentari né ‘giochi’ di memoria a cui sottoporsi nei ritagli di tempo libero. Tutto ruota ad un nuovo font sviluppato dai ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology e del Laboratorio di progettazione comportamentale. Scopri di cosa si tratta!

Sans Forgetica: le caratteristiche

Sans Forgetica: i vantaggi

Il nuovo caratterenasce dalla combinazione tra teorie psicologiche e principi di design, eImpossibile non notare la sua particolarità: i cverso sinistra. Ma non solo, perché i caratteriSì hai capito proprio bene! Alla base però vi è un motivo ben preciso!Sans Forgeticaperché i suoi creatori hanno volutoSi tratta di una teoria in base alla qualele parti mancanti nel caso di Sans Forgetica,e quindiIn base ai test effettuati su circa 400 studenti, ai quali è stato fatto leggere un test scritto in Sans Forgetica, è emerso che l’informazione memorizzata era pari al 57%. Quella invece relativa al testo scritto in Arial al 50%. Se vuoi provare anche tu questo carattere, sperando di risolvere il tuo problema di memoria,