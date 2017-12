5 buone abitudini da prendere per aiutare la tua memoria

Ricordare sta diventando un problema. Troppi prof, troppe lezioni, memorizzare diventa sempre più difficile. State preparando l’esame per la prossima sessione e non riuscite proprio a farvi entrare in testa le nozioni basilari? Dovete passare dal prof per il ricevimento ma non riuscite proprio a ricordare l’orario? La redazione di Skuola.net vi suggerisce 5 buone abitudini per rimediare e migliorare la vostra memoria.

5. Bevete caffè (non esagerate!)

Quante volte avete sentito la necessità di bere un caffè per darvi la carica? Una buona tazza di caffè per risvegliarvi dal torpore che vi prende quando posate la testa sui libri dopo pranzo. Ebbene, una ricerca del 2014 condotta dalla John Hopkins University ha rivelato che alcune proprietà del caffè aiutano a ricordare meglio. “Si può ritenere che la caffeina sia in grado di migliorare la nitidezza del ricordo”, ha spiegato Zach Reagh, ricercatore che lavora al Laboratorio di Neuroscienze della memoria, dell’invecchiamento e della demenza, dell’Università della California, a Irvine. La caffeina è in grado di rilasciare la norepinefrina che aiuta a migliorare la formazione del ricordo.

4. Fate attività fisica

Avete presente quando volete ricordare quegli episodi lontani nel tempo, quelli successi tanto tempo fa, che vi hanno fatto davvero divertire, poi però non vi scatta la scintilla del ricordo e tutto sfuma? Grazie a questo consiglio non sarà più un problema per voi. Uno studio del Georgia Institute of Technology ha scoperto che la memoria episodica può essere rafforzata grazie ad una sessione di esercizi fisici di 20 minuti. Uno scambio equo, un po’ di fatica per avere tutti i ricordi che amate di più. La ricerca ha dimostrato che i soggetti sottoposti ad attività fisica avevano un leggero incremento della memoria, rispetto ai soggetti che non avevano svolto l’attività.

3. Smettete di fumare

Fumare fa male, non solo ai polmoni o al cuore, ma anche alla memoria. Diversi studi hanno dimostrato che assumere nicotina può causare dei gravi problemi alla corteccia celebrale e anche alle nostre capacità cognitive, come rivelato dallo studio del 2015, condotto dai ricercatori della McGill University e dell’Università di Edimburgo. Studi precedenti, condotti sul fumo e la memoria, hanno mostrato che ci sono delle connessioni tra l’attività dei fumatori e la loro capacità di acquisire nuovi ricordi. Quindi se mentre leggete questo articolo state fumando una sigaretta, se volete ricordarvi qualcosa di quello che avete letto, iniziate a spegnere la cicca nel posacenere.



2. Fate aromaterapia

Il rosmarino non serve solo a condire le patate che mettete nel forno la sera. Alcuni studi hanno infatti svelato che annusare l’odore di questo arbusto ha degli effetti benefici sulla memoria. Mark Moss capo del dipartimento di Psicologia alla Northumbria University, nel Regno Unito, di recente ha svolto degli esperimenti su diversi soggetti e ha dimostrato cheeventi e attività future.

1. Dormite meglio

Magari tra i vostri amici siete considerati degli idoli, di quelli che se la spassano alla grande e riescono a reggere ritmi da guinness dei primati. Ma se dormite poco e soprattutto male, la vostra memoria potrebbe iniziare a vacillare. I vostri amici di brigata saranno pure soddisfatti di voi, ma un po’ meno il prof all’orale se non ricorderete i suoi appunti. Insomma, programmare le ore di sonno e dormire bene permette al vostro cervello di assorbire nuove informazioni e a immagazzinarle meglio. Prendetevi cura del vostro cervello e di voi stessi, magari stasera vedete un film, rigorosamente in streaming!

Carmine Zaccaro