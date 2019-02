San Valentino: amore ed esami universitari, come gestirli

Hai appena iniziato l’università e sei già sommerso da libri da studiare? Ti stai domandando se per arrivare alla tanto attesa laurea dovrai sacrificare la tua vita sentimentale?

Sicuramente lo studio è una parte importante della tua vita, ma devi saperlo gestire e fare in modo che lasci spazio anche alla tua vita privata, ecco alcuni consigli su come fare.

1. Studiare insieme

2. Approfittate delle pause

3. Organizzazione

4. L'amore diminuisce lo stress

5. Se ci tieni il tempo lo trovi

Se sia tu che il tuo partner siete studenti disperati sommersi dallo studio, ottimizzate i tempi e studiate insieme. Non solo non sottrarrete tempo allo studio, ma renderete questa attività (non particolarmente divertente) un po’ meno faticosa.Studiare con un’altra persona vi permetterà anche di avere qualcuno che vi motivi e che vi ascolti ripetere.Dopo una sessione faticosa è finalmente arrivato il meritato riposo: approfittatene per trascorrere più tempo possibile con la persona che amate. Un periodo, per quanto ridotto, lontano dai libri e dallo stress pre-esame non potrà che farvi bene.Concedetevi questo momento di spensieratezza per gratificarvi dopo un periodo stressante e per prepararvi a quello successivo.come per ogni cosa nella vita, per il successo assicurato è necessaria una buona organizzazione. A causa degli impegni e dello studio non sempre sarà facile trovare del tempo da dedicare al vostro partner, per cui cercate di prepararvi e di trovare del tempo da trascorrere insieme. Appena venite a conoscenza dell'orario universitario, confrontatelo con quello dell’altro così da trovare momenti liberi da trascorrere assieme. Durante le pause caffè, nella pausa pranzo o semplicemente mentre studiate in biblioteca, ogni occasione è buona per ritagliare un po’ di tempo per stare in compagnia del vostro lui/ lei.Non temete, forse l’amore non è qualcosa che toglie tempo allo studio, anzi potrebbe aiutarvi nell’affrontare l’università. Essere innamorati ci rende più felici e meno stressati e potrebbe quindi rendere maggiormente piacevoli le sessioni di studio. Non c’è nulla di meglio dopo una giornata sui libri di staccare la spina e trascorrere del tempo con qualcuno che amate. Questo diminuirà l’ansia e la preoccupazione poiché avrete qualcos’altro a cui pensare agli esami. Spesso distrarsi per un breve periodo ci permette di ri-iniziare a studiare con più grinta e concentrazione.Sappiamo che è difficile trovare tempo per l’amore quando si è sommersi di libri da leggere e da esami da preparare. Ma siamo sinceri, il tempo si trova sempre se qualcosa è veramente importante per noi. Sicuramente, anche se siete in sessione, non utilizzerete ogni minuto delle 24 ore a vostra disposizione per studiare! Utilizzate i momenti in cui non studiate, come la sera dopo cena o subito dopo pranzo (se questi sono i periodi di pausa), per dedicarli alla persona che amate. Forse è difficile, ma se ci tenete veramente, e fate tutto ciò che potete per far continuare la vostra storia, sicuramente ci riuscirete.Buona fortuna!