Incidenti stradali, distrazione tra le cause principali: ecco perché serve una corretta educazione

Incidenti stradali: i dati allarmanti

Le cause degli incidenti: distrazione, velocità elevata e noncuranza delle regole

Edustrada, il progetto del Ministero dell'Istruzione per diffondere la cultura della sicurezza stradale

La riduzione media annua del numero di vittime della strada in Italia è inferiore a quanto stimato per l’obiettivo europeo di dimezzare il numero di morti in incidenti stradali entro il 2020. Secondo i dati riportati sull’ultimo, inoltre, vi è un aumento delle vittime delle categorie vulnerabili, in particolare tra i pedoni.Sempre forte è quindi l’esigenza di creare progetti nazionali per l’educazione stradale nelle scuole per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti., progetto nazionale per l’Educazione stradale nelle scuole del Ministero dell'Istruzione. Ecco una panoramica con tutti i dati forniti dall’istituto di statica., presidente dell’Automobile Club d’Italia, durante l’evento “” tenutosi presso la sede ACI di Roma il 6 febbraio 2020, ha dichiarato: "La sicurezza deve tornare ad essere una priorità, sono necessari, da subito, corsi di aggiornamento o di guida sicura riservati ai conducenti, in quanto, se da una parte l’età delle vittime è aumentata, dall’altra i giovani si confermano la categoria più a rischio".Secondo i dati rilasciati dall’ente, l’obiettivo “” delnon è stato ancora raggiunto sebbene nel 2018 ci siano state 9 vittime in meno tra i bambini di età tra i 0 e i 14 anni. Ad essere più a rischio sono i giovani e gli anziani, ecco le fasce d’età: giovani tra 14 e 24 anni(413 morti: 12,4% del totale; 70,2 decessi per un milione di residenti) ed anziani tra 70 e 74 anni (222 morti: 6,7% del totale; 78,4 decessi per un milione di residenti) sono le fasce d’età più a rischio.Tra le vittime aumentano anche pedoni e ciclomotoristi, rispettivamente del 17,4% con 108 vittime e dell’1,5% con 609. I decessi, invece, rappresentano circa il 50% (1621 casi su 3325). Anche il posto in cui si verificano più frequentemente incidenti varia: diminuiscono in città e sulle strade extraurbane ed aumentano sulle strade, del 10,5% comprendendo anche i 42 morti di Genova dopo il crollo sul Ponte Morandi.Tra le prime cause di incidente c’è sicuramente distrazione, mancato rispetto della precedenza o del semaforo, velocità elevato. A confermarlo sono i dati del 2018:(9,2% con 20.443 vittime),(6,9% con. 15.193 vittime),(3,3% con 7.243 vittime)(3,2% con 7.021 vittime),(3,1% con 6.753).Anche le sanzioni per violazione al Codice della Strada sono diminuite, complessivamente del 4,4%:(-6,6%),(-0,03%) e(-6,1%). Il mese più pericoloso? Agosto con 2,7 morti ogni 100 incidenti. Inoltre, tra le 22 e le 6 del mattino aumentano sia l’indice di mortalità che quello di lesività.Educare e sensibilizzare, quindi, è una delle priorità per ridurre la pericolosità della strada, fin dalla giovane età. Tanti i progetti per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti, tra i quali, il progetto nazionale per l'educazione stradale nelle scuole, che utilizza nuove metodologie per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti su questi temi. Grazie alla piattaforma www.edustrada.it , uno spazio interattivo dedicato alle scuole, di ogni ordine e grado, gli istituti italiani possono aderire - previa registrazione - all’offerta formativa del Miur in tema di educazione stradale.Il portale è stato avviato dalla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur nel 2017, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Polizia stradale, il Dipartimento di psicologia dell’università “Sapienza” di Roma, la Federazione ciclistica italiana, la Federazione motociclistica italiana, l’Automobile club d’Italia, la Fondazione Ania. I diversi partner dell'iniziativa si impegnano a diffondere, in tutti i cicli scolastici, la cultura della sicurezza stradale, il rispetto delle norme e la mobilità sostenibile.