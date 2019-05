Bocciatura: le assenze fanno più vittime degli esami di riparazione

Debito no problem: a settembre quasi tutti promossi

Le assenze incidono più di qualche insufficienza

Professionali e Tecnici: è boom di bocciati

Nei primi anni delle superiore la selezione maggiore

. Non solo perché possono far perdere preziose spiegazioni ma perché potrebbero pregiudicare l’intero anno scolastico. È questa una delle lezioni più importanti che dovrebbero ricavare i ragazzi delle superiori dalla lettura del focus, appena rilasciato dal ministero dell’Istruzione, suglirelativi all’anno 2017/2018. È vero, infatti, che– dati in linea con quelli del passato –; ma è anche vero che. Cosa che nel caso delle assenze non si può fare. Così, quasi senza accorgersene,. Circostanza, questa, che alla fine incide sulle bocciature molto di più di qualche insufficienza. Non di un pessimo rendimento, ovviamente.Ma andiamo con ordine. Al termine dell’anno scolastico 2017/2018,, senza dover passare per le prove supplementari a fine estate. Il resto dei ragazzi? Come detto,. Mentre. Il debito, però, non rappresenta un ostacolo insormontabile, tutt’altro:(per la precisione il 93,3%)per iscriversi alla classe successiva;. Così, il bilancio complessivo, vede la quota di promossi salire fino al 91,2% mentre quella dei non ammessi cresce di appena l’1,4% (arrivando all’8,8% finale).I veri problemi, semmai, non riguardano tanto chi prende brutti voti a ripetizione quanto chi a scuola decide di non andarci proprio. Visto che– più diperché non ha raggiunto il(tre quarti del monte ore annuale). Numeri in netta crescita rispetto all’anno precedente (nel 2016/2017 furono il 2,2%). Tanto da supporre che ci sia lo zampino della dispersione scolastica. Un fenomeno(dove). Che diventa quasi drammatico in alcuni indirizzi:(al primo anno il dato raggiunge la cifra record dell’8,7%), nei tecnici la media è del 3,4% (al primo anno sono il 4,3%); nei licei, invece, solo l’1,1% viene bocciato a causa delle assenze.Tornando agli esiti legati al rendimento scolastico – sommando gli scrutini di giugno e gli esami di riparazione di settembre - ed entrando nel dettaglio dei vari percorsi, si conferma un legame diretto tra (presunto) livello di difficoltà dell’indirizzo e bravura degli studenti.sono sempre quelli che(77,1% a giugno, che diventano 94,7% a settembre); ai tecnici ci si ferma, rispettivamente, al 64,9% e all’88,4%;(solo l’86,1% i promossi finali, il 65,2% al termine delle lezioni). La conseguenza è che, in questi ultimi due indirizzi,(ai tecnici l’11,6%, ai professionali il 13,9%)., con una percentuale; la quota dei promossi diventa gradualmente più alta negli anni successivi, fino ad arrivare al. Ilquellohanno la, rispettivamente il 97,1% e 97,2% (lo scientifico è subito dietro, al 96,4%). Fra i(16,4% di non ammessi),(12,2% di bocciati); l’indirizzo artistico, infine, è quello che tra gli indirizzi liceali registra la percentuale più alta di non ammessi alla classe successiva (9,3%). Dal punto di vista geografico, infine,rispetto al resto d’Italia (rispettivamente il 96% e l’89,3% degli scrutinati).dei colleghi delle altre aree (rispettivamente l’88,5% e l’87,7%).