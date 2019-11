I nativi digitali si "ritirano" in Rete: 1 ragazzo su 10 preferisce giocare online anziché uscire

La vita digitale toglie spazio alla famiglia

Le nuove tecnologie cancellano ricordi e legami

I veri amici? Sono quelli incontrati online

Per chattare si toglie tempo al sonno

Il bullismo tra le cause principali dell’isolamento

La virtualità rende le relazioni superficiali

Sexting, un pericolo troppo spesso sottovalutato

. Potrebbe rendere. Rischiando di compromettere persino i rapporti interpersonali, in primis quelli famigliari. Un pericolo a cui sono esposti, più di ogni altro, i ‘nativi digitali’. Una vita, la loro, passata costantemente online. che se non viene gestita nel modo corretto può portare a un. Eccolo l’allarme lanciato dalla ricerca, condotta dall’(Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo) in collaborazione con il portale, intervistando 10mila ragazzi tra i 10 e i 21 anni, presentata in occasione della 3a Giornata Nazionale sulle dipendenze tecnologiche e il cyberbullismo (23 novembre).Uno dei segnali più forti che emerge dall’indagine è che, ai momenti in cui normalmente si dovrebbe stare insieme (ad esempio giocare, studiare, uscire, fare sport). A sostenerlo è circa 1 giovane su 3. “I mezzi tecnologici consumano le nostre risorse ed energie – sottolinea– perché il cervello umano è una sorta di computer naturale, ha una capacità di attenzione, di risposta agli stimoli e di memoria limitata.. Basta andare in un ristorante o in un centro commerciale per notare scene di genitori e figli seduti allo stesso tavolo con gli occhi rivolti sul loro smartphone, piuttosto che intenti a chiacchierare”. Un invito a fare qualcosa che, dunque, è rivolto anche agli adulti.. Le due chiavi che ci hanno permesso di evolvere negli anni. Con l’avvento della tecnologia, soprattutto con l’arrivo degli smartphone, abbiamo affidato i ricordi agli album archiviati nelle memorie dei cellulari, la memorizzazione delle password a un’app, ecc. I figli, oltre a fare poche esperienze con i genitori, conoscono pochissimo della storia delle loro radici. E questo non aiuta a creare legami profondi”, spiegaMa il problema è molto più ampio ed esce ben al di fuori delle mura domestiche. Trascinando in un pericoloso transfer dal reale al digitale intere fette di adolescenti.Lo conferma quel 6% del campione che dichiara di, a cui si aggiunge un 13% che è. Il 9%, poi,e interloquire con persone in carne ed ossa. La premessa, spesso, a una chiusura totale in sé stessi. “Sentire di non avere amici nella vita reale può condurre all’isolamento sociale”, sottolinea Lavenia. Può sembrare banale, ma l’imputato numero è ancora una volta il: quasi il 33% del campione, infatti, trascorre sullo smartphone tra le 3 e le 4 ore. Ma c’è chi fa peggio: il 12, 75% lo usa tra le 5 e le 6 ore, il 15,8% supera addirittura le 6 ore.Ma, per ragazzi che gradualmente stanno perdendo i punti di contatto con la realtà,. I dati evidenziano come il 14% degli intervistati ammetta di(tra le 2 e le 3 ore). Ancora di più (41,85%) quelli che, ipnotizzati dallo schermo del telefono, dichiarano di, mentre il 4,11% dice che. “Questo fenomeno si chiama, - dice ancora Lavenia - e ha ripercussioni sul rendimento durante la giornata. Se si dorme poco, o si riposa male, si è meno attenti, meno reattivi, meno capaci di esprimersi correttamente”. Partendo da queste premesse è quasi normale che più di un quarto del campione sia convinto checausato da un uso sbagliato delle nuove tecnologie, però, potrebbe essere. Spesso indipendenti dalla propria volontà.. Il 45% dei giovani coinvolti dalla ricerca dice di avere subìto un atto di bullismo (con il 17% che dichiara di averne compiuto uno). “Anche le vittime di bullismo – sottolinea Lavenia – rischiano di isolarsi.. Per questo il bullismo è proprio una delle motivazioni che porta più spesso all’autoreclusione. Stiamo diffondendo la cultura dell’esclusione, a volte sono gli stessi genitori a dare questo esempio, uscendo dalle chat di gruppo senza dare spiegazioni, o non dando risposte, o minimizzando le dichiarazioni di malessere dei figli?”. I ragazzi, anche per questo, molto spesso non parlano delle situazioni che li hanno feriti.“Siamo fatti per gestire poche relazioni profonde – aggiunge Grassucci - le relazioni virtuali, per quanto i ragazzi possano ritenerle importanti, sono superficiali., la dimensione dell’empatia viene meno e quando hanno bisogno di parlare in modo più intimo non sanno da chi andare. Tendono a chiudersi in sé stessi. I bisogni evolutivi dei ragazzi, il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta richiede sempre gli stessi step di un tempo.. C’è ancora troppa poca consapevolezza sui rischi a cui ci si espone. Bisogna fare cultura digitale, e sensibilizzare su questi aspetti sia in famiglia che nelle scuole”.I giovani intervistati, infine hanno anche fatto emergere un altro dato allarmante; ulteriore riflesso della confusione regnante tra sfera pubblica e privata, alimentata dal web e dai social network: il 96% di loro. “Non danno più valore al corpo e sono molto distanti dalla percezione del pericolo”, sostiene Lavenia. Tra i 13 e i 15, infatti, scambia foto intime il 6% del campione, tra i 16 e i 18 anni lo fa il 17,1% dei ragazzi, tra i 19 e i 21 il 41,7% e sopra i 21 fa abitualmente sexting il 21,4% dei giovani. “Questi dati devono farci riflettere,. Se poi sono i minorenni a scambiarsi e conservare immagini, c’è anche il rischio di incorrere nel reato gravissimo di pedopornografia. Non solo, c’è il rischio di epiloghi drammatici, di avere traumi e conseguenze psicologiche che si porteranno dietro a lungo. Bisogna parlarne in famiglia e nelle scuole”, conclude Grassucci.