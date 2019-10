Ricattata dai compagni di scuola per le foto hot: costretta a pagare e fare i compiti per loro

Torino: diciottenne vittima di ricatto per foto hot

Skuola.net: non è un caso isolato

1 vittima su 3 ha troppa paura per puntare il dito

E’ successo di nuovo, questa volta a, vittima una allora, finita nella rete del ricatto sessuale, pena la. Questa la storia avvenuta nelai danni di una, e il 3 ottobre 2019, finalmente,proprio con l’accusa di avere sottoposto una compagna di scuola a uncon la minaccia di diffondere in rete alcune immagini hot che la vedevano protagonista. Ma, anche se sconvolgente, non è questa la cosa più grave; infatti sembra che questo siatra i giovanissimi e non solo.La vicenda è iniziata a, come riporta anche Il Fatto Quotidiano , quando la vittima, ora ventunenne, ha avuto uncon un suo compagno di classe nel bagno dell’istituto, durante il quale il suo partner ha ben pensatodella ragazza ritratta in pose compromettenti.Ha poi successivamente usato quelle foto, chiedendole di pagare la pizza o di fare i compiti a casa,. Il promettente fotografo ha inoltre, facendolo diventare suo, e proprio per questo il 3 ottobre 2019 il processo ha vistoLa vittima avevaa denunciare i suoi aguzzini, e per questo è incappata anche inche hanno portato poi alladella giovane. Ma, purtroppo,di violenze di questo tipo. Infatti secondo una recente indagine di Skuola.net su più di 6.500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni,di quanto non si possa pensare, in particolar modo tra gliStando ai dati del sondaggio, il 15% tra coloro che hanno scambiato immagini piccanti in maniera privata (sexting), le ha viste condividere con altri senza il suo consenso, magari con sconosciuti. Circadelle volte, invece, in cui le foto intime di un ragazzo o di una ragazza finiscono nelle mani sbagliate, queste vengono. L’effetto di tale ricatto?: quasi, a causa della troppa, ha evitato di dirlo in giro (tra le ragazze il dato sale al); solo ilalla famiglia o agli amici; mentre il(in special modo i ragazzi, dove la percentuale arriva addirittura al 59%).