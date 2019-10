Ministro Fioramonti: Crocifisso in classe? Meglio cartine geografiche e Costituzione

Obiettivo scuola laica per il nuovo ministro

Il crocifisso a scuola può attendere

Le polemiche sul crocifisso in classe

Uno dei temi più discussi e controversi ormai da anni è la legittimità della presenza o meno delA fare chiarezza sulla posizione che la scuola intende adottare in merito all’esposizione o meno dei simboli religiosi, è intervenuto proprio ilche ha ribadito come la scuola sia unae accogliente nei confronti di tutte le culture, senza alcuna discriminazione.Per realizzare il progetto di una, quale quella italiana si propone di essere, Fioramonti ha lasciato intendere che: "Io credo - ha spiegato - in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l'accozzaglia, diventa altrimenti un mercato". Dal punto di vista del ministro infatti, al posto del crocifisso, sarebbe più utile esporre una: "Il crocifisso a scuola è una questione divisiva, che può attendere" - avrebbe detto - "Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione"Alla proposta di affiggere, il ministro ha però risposto ironicamente che "", allontanando quindi ogni ipotesi in merito.Guarda anche:Dopo le dichiarazioni di Fioramonti, alcune fonti delhanno comunque precisato chein quanto sul tavolo delle riforme ci sono ben altri problemi più urgenti da sanare nel mondo della scuola.Prima di deliberare su questioni che appartengono propriamente a dibattiti che coinvolgono l’opinione pubblica infatti, il M5S ricorda l’urgenza di lavorare su temi ritenuti più importanti come la sicurezza degli edifici scolastici e le varie ristrutturazioni di cui necessitano, e gli aumenti degli stipendi ai docenti e al personale ATA.Come è facile immaginare, le dichiarazioni rilasciate da Fioramonti hanno suscitato non pochefra i partiti di opposizione i cui esponenti hanno prontamente fatto sentire la propria voce.Il presidente dei deputati di Forza Italia,, ha infatti affermato l’importanza e la centralità di esporre il crocifisso poiché’. Non si tratta infatti semplicemente di un banale ‘elemento di arredo’, bensì di unla cui presenza tuttavia non impedisce né l’integrazione né pregiudica l’espressione libera di altre culture e religioni.Dello stesso parere anche, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, che con fermezza ritiene che ‘i fedeli di altre religioni devono per prima cosa rispettare i simboli della nostra fede, altrimenti, se ne sono infastiditi, nessuno li obbliga a rimanere qua’.Infine, secondo il pensiero del, la scelta di togliere il crocifisso dalle scuola, potrebbe fatalmente rivelarsidato che la propaganda concorrente del leader della Lega Matteo Salvini potrebbe servirsene per trarne adesioni elettorali.