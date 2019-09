Arriva la piattaforma digitale che fa arrivare la scuola a casa degli studenti con patologie croniche

TRIS.2: come funziona

L'Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola), la prima(Interactive Massive Online Open Course) (https://www.progetto-tris.it/index.php/imooc/) per la formazione online degli insegnanti nella gestione di una classe ibrida inclusiva, importante perché che dà la possibilità agli studenti che non possono andare a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.Il portale mette a disposizione di tutti gli insegnanti italiani un metodo cheper gravi patologie, che non sono tuttavia coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro di interagire con la propria classe e prendere parte alle sue attività.La sperimentazione delha coinvolto 4 studenti homebound e 10 classi con oltre 150 alunni e 112 docenti, e si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.è stato testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione., da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi,, personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.(Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un(Chatbot) che, acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio,