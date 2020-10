Referendum 2020, i più giovani hanno votato "No" al taglio dei parlamentari

Chi s'interessa di politica schierato in blocco contro la riforma

Solo gli elettori di M5S e Lega favorevoli al taglio

Le motivazione dei "Sì" e dei "No"

Se alavesse votato solo la Generazione Z - gli- probabilmente oggi staremmo analizzando. Il dato ufficiale, infatti, ha visto la netta affermazione del fronte del “Sì” (favorevole alla sforbiciata di 230 deputati e di 115 senatori) con il 69,6% delle preferenze (contro il 30,4% dei “No”).Isolando, invece, le scelte di chi si è recato alle urne per la prima (o, al massimo, la seconda) volta per una consultazione nazionale i rapporti di forza vengono capovolti: secondo un– su un campione di circa 1000 ragazzi tra i 18 e i 21 anni, che hanno votato lo scorso 20-21 settembre –(con il “Sì” che si ferma al 47,3%).Più della metà dei giovanissimi, dunque, si sarebbe espressa contro la diminuzione del numero dei parlamentari. Una scelta, tra l'altro, ponderata e non frutto della 'pancia'. Lo dimostra il fatto che,che si sono professatie quindi consapevoli delle conseguenze del quesito referendario,. Così come, tra quelli che si dicono poco esperti ma comunque interessati alle vicende politiche, a prevalere è sempre la bocciatura della riforma (il “No” è al 58%). Solo i “disinteressati”, come forse prevedibile, tendono a spostare l'ago della bilancia verso il “Sì” (57%); senza successo.Altra variabile che influenza la scelta di campo dei più giovani è, naturalmente, l'ideale appartenenza all'uno o l'altro partito. E, in questo caso, più o meno vengono rispecchiate le tendenze generali.– principale sostenitore della riforma – ha seguito l'indicazione e(80%). Lo stesso hanno fatto, altro partito che ha sempre appoggiato il taglio:(62%). Cosa che, invece, non è accaduta ad esempio: in assenza di un indirizzo chiaro da parte dei vertici del partito(57%).Ma quali sono stateche hanno spinto di più verso la scelta finale? Per quanto riguarda ifondamentale è stata la sensazione che, anche(l'hanno indicata 2 contrari su 3); seguita dalla paura che con la riforma ci sarebbe stato(è così per più di 1 su 2). I, invece, hanno puntato soprattutto sull'effettoe su unache, a detta loro, non ha comunque effetti negativi sulla rappresentanza.