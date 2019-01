Gite scolastiche, 1 studente su 2 dovrà rinunciare al viaggio d’istruzione

Gli studenti in gita? Una specie in via d’estinzione. Ormai sono più i ragazzi che non partono rispetto a quelli che durante quest’anno scolastico hanno fatto (o faranno) il tradizionale viaggio d’istruzione, dormendo almeno una notte fuori casa. Una tendenza in corso da parecchio tempo che, ora, raggiunge il suo picco massimo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle Gite Scolastiche di Skuola.net, infatti, la metà esatta (50%) – dei 12 mila studenti (di medie e superiori) presi a campione – dovrà rinunciare alla partenza. Ma, in alcune aree del Paese, la situazione è ancora più accentuata: al Sud la quota di ragazzi che resteranno a casa diventa maggioritaria, salendo al 55%.

Qualcuno non parte per scelta personale

I professori non se la sentono di 'rischiare'

E stiamo parlando solo di quelli che non partiranno per decisione della scuola. Perché a questo dato, già di per sé eloquente,. Tra loro, il 28% salterà il viaggio per motivi economici (la famiglia non può permettersi di pagargli la trasferta); ma sono tanti (22%) quelli che non si aggregano semplicemente perché, per le ragioni più varie, non hanno voglia di stare con i compagni al di là del tempo passato in classe. Alla fine, dunque,(quasi tutti lo faranno nei prossimi mesi)., unici indirizzi in cui in media i partenti sono, di poco, la maggioranza (51%).Ma torniamo alla fetta più consistente.. Ma non è una novità che tantissimi docenti non se la sentano più di accompagnare i propri alunni; troppo rischioso. Molto meno determinanti altri motivi, apparentemente più importanti, come ad esempio le questioni disciplinari (decisive nel 9% dei casi) o economiche (7%) oppure l’assenza di adesioni a sufficienza (7%).: il 19% dei ragazzi che non partirà farà una breve vacanza con i genitori, il 16% con gli amici.





In ascesa le mete alternative, lontano dalla folla

La gita media? Culturale, breve e low-cost

Anche le classi che andranno in gita, comunque, riservano delle sorprese. Un dato interessante riguarda le mete più gettonate.. Più di, lontana dal caos delle città più grandi. Una scelta che, probabilmente, è figlia – anche qui - della necessità di tenere sotto controllo i ragazzi. Per il resto, pochi mutamenti.(con un picco, naturale, alle scuole medie: 80%). Neanche le gerarchie si discostano da quelle del passato.. Così come, per chi varcherà i confini nazionali (44%) si conferma la varietà di destinazioni. Tante le città europee tra cui si distribuiranno gli studenti. Quelle al top? Barcellona (9%, in netta risalita rispetto all’anno scorso), Londra e Berlino (8%)., invece,. Molto più indietro (20%) i fattori economici. La minaccia terroristica non fa paura (5%). Così come la sicurezza del mezzo di trasporto non è tra le priorità (5%). A tal proposito,, specie per i viaggi nazionali. Le compagnie aeree low-cost (19%) si fanno preferire rispetto a quelle tradizionali (17%). Qualcuno, però, si muove in treno (12%).. La permanenza media? Qualcuno azzarda quattro (20%) o cinque (23%) giorni, ma– il 31% -. La spesa prevista? Contenuta entro paletti accessibili: il 43% sborserà tra 200 e 400 euro, ma