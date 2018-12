Gli studenti universitari al tempo della crisi: la laurea non basta più

Ambiziosi e desiderosi di formarsi al meglio, pronti al sacrificio e con lo sguardo rivolto oltre i confini nazionali (ma non necessariamente per andare via). È questo, a grandi linee, l’identikit dello studente universitario italiano di oggi, così come delineato dall’ottava Indagine Eurostudent 2016-2018, la ricerca periodica finanziata dal Miur e condotta dal Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche (Cimea). Caratteristiche che, complice la crisi economica che ha colpito il nostro Paese nell’ultimo triennio, ha permesso ai nostri ragazzi di competere e, in alcuni casi, di superare gli standard delle principali nazioni europee. Ecco i dati principali.

Universitari italiani più studiosi di molti ‘colleghi’ europei

Con l’Erasmus provano a sconfiggere la disoccupazione

Atenei promossi per la teoria, rimandati per la pratica

Dall’analisi dei dati raccolti, ad esempio, emerge come gli universitari italiani impegnino. Ma gli studenti iscritti ai corsi della macro area tecnico-scientifica vanno anche ben oltre. Più della metà, inoltre, non vuole accontentarsi di una ‘semplice’ laurea ma intende. Per farlo, però, non vuole pesare troppo sul bilancio famigliare. Così,, molti di loro si ritagliano del tempo per svolgereCome detto, l’assenza di confini – fisici e mentali – è un’altra delle caratteristiche dell’universitario del terzo millennio., infatti,: una percentuale non lontana dalla media complessiva europea. Forse perché, come sottolineano i dati della Commissione europea, hanno capito che per trovare lavoro un’esperienza di studio o lavoro all’estero può dare una spinta decisiva:, infatti,(la metà esatta di quello registrato fra gli studenti che non hanno partecipato al programma: 4%).Luci e ombre, invece, per il sistema universitario. Almeno secondo il giudizio dei ragazzi. Otto studenti su dieci (il 79%), infatti,e oltre sei su dieci si dicono soddisfatti per la(il 63%). Ma quasi la metà (45%) chiede di poter avere una, soprattutto nei corsi delle lauree giuridiche (il 27,6%); mentre (pollice in su per il 70% degli studenti).





L’università non è più considerata un ‘ascensore sociale’

La struttura perfetta? Quella che offre più servizi

Il vice ministro Fioramonti: “Università al centro dell’azione di Governo”

L’Indagine Eurostudent allarga poi il campo di osservazione al quadro economico e sociale di provenienza degli universitari.rappresentano ancora, per le famiglie italiane, le fondamenta su cui costruire il futuro dei propri figli, anche secome accadeva fino ad alcuni anni fa. La scelta del percorso è perciò legata soprattutto al contesto socio-economico: i ragazzi che provengono dalle, pur di arrivare con profitto al titolo di studio, tendono a fare(come, ad esempio, atenei o corsi disponibili nel proprio territorio di residenza).Un altro aspetto che viene messo in luce, infine, è che, quanto la capacità di sostenere gli studenti nel loro percorso. I giovani, infatti, scelgono l’ateneo soprattutto in base all’, meglio ancora se sono inseriti in contesti urbani e sociali che favoriscono in cui è più facile trovare un lavoro che aiuti a mantenersi.“Guardando i risultati di questa ricerca sono molto orgoglioso dei nostri studenti - ha commentato il- Nonostante alcune difficoltà storiche del sistema universitario, i ragazzi italiani riescono a farsi valere nel confronto con i colleghi degli altri Paesi comunitari. Considero ancora più significativa la loro partecipazione agli scambi internazionali. L’università e la ricerca sono al centro dell’azione di Governo, sono strategici per il futuro del Paese. I risultati di questa Indagine ci spingono a fare sempre di più e sempre meglio”.