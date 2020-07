Venerdì 17 porta sfortuna? Le curiosità e la storia della credenza

Martedì 13 o venerdì 17, qual è il giorno più sfortunato?

Venerdì 17, ecco i motivi della superstizione (tutta italiana)

È il terzodell’anno, dopo quello di gennaio e di aprile e da giorni circolano sui social meme e post ironici circa l’ennesima e triste combinazione dele del quinto giorno della settimana. Ti sei mai chiesto perché bisogna agire con prudenza ogni venerdì 17? Tutti i “si sa” hanno unaben ordita alle spalle e possono essere spiegati attraversodel passato.Ecco dunque le varianti da Paese a Paese e il perché la superstizione è tutta italiana.Ci risiamo, è di nuovoe per molti tutti gli eventi negativi della giornata sono collegabili alla sciagurata e avversa combinazione del numero 17 e del quinto giorno della settimana, il venerdì. C’è chi evita di fare azioni rischiose, chi decide di chiudersi in casa, chi continua normalmente la propria vita. Considerata la, lae i confronti con con gli altri, la sfortuna del venerdì 17 rimane una superstizione tutta Italia. Nella, infatti, il giorno più sfortunato èe tutte le scaramanzie legate, come evitare di organizzare tavolate da 13, risalgono al. Le origini, invece, dovrebbero essere rintracciate nel racconto evangelico dell’con tredici commensali, avvenuta, secondo il calendario ebraico, il tredicesimo giorno del. Inil giorno nefasto èe le origini appaiono differenti rispetto alla tradizione inglese: la superstizione risalirebbe alla, nella quale si collega il martedì a, dio della guerra e simbolo di violenza e sventura. Singolare è anche il detto spagnolo “” che in italiano corrisponderebbe a “”. Infine, se nellail numero 13 è associato al crudele, nell’il 12 era un numero sacro perché facilmente divisibile al contrario del 13.Ilnon è mai stato considerato un numero fortunato e la superstizione trova terreno fertile perlopiù in: basti pensare che neidella compagnia di bandiera non è presente la poltrona numero 17 e che la casa automobilisticaha cambiato solo in Italia il nome di un modello francese,! Ma vediamo insieme i motivi che si celano dietro a questa strana superstizione.Se nell’viene stabilito il 17 delcome data di inizio del diluvio universale, nellai seguaci del credo pitagorico erano soliti indicare la paura per il numero con la parola “” perché compreso tra il 16 e il 18, considerati, invece, perfetti. Secondo, inoltre, solo questi due numeri sarebbero in grado di rappresentare l’e ildi un quadrilatero Un’altra pista storica interessante, invece, vede come protagonista la: dal momento chemorì in carcere all’età di dieci anni senza diventare mai re, il successore di Luigi XVI assunse il nome di Luigi. L’ipotesi più accreditata, però, riguarda l’e in particolare le iscrizioni mortuarie che riportavano la dicitura, “vissi” e dunque “sono morto”. Qual è l’unica cifra che si determina dall’associazione di questi quattro numeri?